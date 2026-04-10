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España aumenta un 13% la ayuda oficial al desarrollo y alcanza la mayor cifra de los últimos quince años

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España ha incrementado un 13% la ayuda oficial al desarrollo durante 2025 y ha superado los 4.550 millones de euros, por encima de la media del Comité de Ayuda (CAD) al Desarollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Se trata de 529 millones de euros más que en 2024 y la mayor cifra de inversión registrada en los últimos quince años, según reflejan los datos de avance publicados este viernes por la OCDE y difundidos por el Ministerio de Exteriores.

Cataluña, Comunidad Valenciana y Euskadi se han consolidado como las tres comunidades autónomas que más han aportado, mientras Canarias y Galicia son las que más han incrementado su contribución en el último año.

Los datos reflejan la segunda mayor subida interanual de todos los Estados miembros y sitúa a España en decimoprimera posición, un puesto por encima que en 2024. Este incremento de las ayudas al desarrollo se produce en mitad de una "caída histórica" de la AOD, según sostiene la cartera dirigida por José Manuel Albares.

"En 2025 se produjo el mayor descenso interanual de la historia del CAD, de un 26,4% (23,1% en términos reales) a nivel global", ha asegurado Exteriores. "Frente a esta tendencia preocupante, España lidera el crecimiento de la AOD", ha afirmado el ministro, que ha reivindicado el "compromiso" de España en un "momento crítico", ejerciendo "un papel contracíclico" que sitúa al país como "un socio fiable y estratégico".

Exteriores es el segundo Ministerio que más ha aportado a esta partida, con un aumento de 184 millones de euros respecto a 2024 y alcanzando los 1.022 millones de euros, solo superado por el Ministerio de Hacienda que se encarga de canalizar la aportación española al presupuesto de la Unión Europea.

La aportación de municipios se mantiene similar a la del ejercicio anterior, según apuntan los datos de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) --alrededor de un 2,13% del total--. Las universidades españoles continúan contribuyendo con un o,25% del la ayuda del Estado, de acuerdo con los datos proporcionados por la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE).

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