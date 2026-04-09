El presidente de la Abogacía Española sostiene que "la defensa de los derechos digitales exige una abogacía preparada"

El presidente de la Abogacía Española, Salvador González, ha destacado este jueves el compromiso del sector con la defensa de los derechos en el entorno digital y ha asegurado que "la defensa de los derechos digitales exige una abogacía preparada, informada y activa".

González ha hecho estas declaraciones durante la clausura de la Gira de Derechos Digitales, iniciativa desarrollada en colaboración con ENATIC y bajo el convenio con Red.es que ha reunido a más de 1.000 profesionales en 12 sesiones celebradas en Pamplona, Barcelona, Cartagena, Murcia, Zaragoza, Badajoz, La Rioja, Baleares, Bilbao, Valencia, Jerez de la Frontera y Madrid.

Durante el acto institucional, que ha copresidido con el subdirector adjunto del Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad (ONTSI) de Red.es, Juan Miguel Márquez, el presidente de la Abogacía ha asegurado que "la abogacía o es digital o no será".

En este sentido, ha insistido en que "la defensa de los derechos digitales exige una abogacía preparada, informada y activa", y ha señalado que la abogacía debe ser "protagonista en este desafío".

"Tenemos que liderar la transformación digital de nuestra profesión para proteger los derechos de la ciudadanía en todos los ámbitos, también en el entorno virtual", ha señalado. Además, ha advertido de que los retos derivados de la inteligencia artificial, los sistemas automatizados o la economía del dato requieren "del compromiso firme de la profesión".

Según ha informado la Abogacía, la gira se ha consolidado como un espacio de reflexión sobre cuestiones como la Declaración Europea de Derechos Digitales, la Carta Española de Derechos Digitales, la protección de datos, la ciberseguridad, la desinformación o las brechas digitales. Todo ello, ha afirmado la Abogacía Española, "sitúa a la abogacía como un pilar esencial para garantizar un entorno digital justo, ético y respetuoso con los derechos fundamentales".

Posteriormente, se han presentado las conclusiones del ciclo en una mesa redonda moderada por la coordinadora de la Fundación Abogacía y Derechos Humanos, Berta Álvarez, junto al secretario general de ENATIC, Leandro Núñez, y el vocal de ENATIC José Manuel Muñoz.

Durante su intervención, Álvarez ha afirmado que "los derechos digitales son ya parte inseparable de la garantía de los derechos fundamentales, poniendo a la persona en el centro, también en el ámbito digital". Asimismo, ha destacado que "la abogacía tiene un papel central como agente de garantía, de interpretación y de acompañamiento en este nuevo entorno" y ha subrayado la necesidad de seguir avanzando en la formación.

"Necesitamos seguir construyendo juntos una profesión con competencias digitales sólidas, capaz de responder a los desafíos tecnológicos", ha remarcado.

La jornada ha concluido con una segunda mesa centrada en las habilidades digitales y su impacto en la abogacía, reforzando la idea de que el sector jurídico debe asumir un papel protagonista ante el desafío tecnológico y consolidarse como garantía para la ciudadanía en la nueva realidad digital.

Moderada por el presidente de la Subcomisión de Justicia Digital del Consejo General, Miguel Hermosa, han intervenido el coordinador del Programa Upro en competencias digitales para la Abogacía, Alfredo Sánchez-Rubio, y la decana del Colegio de Abogados de Zamora y presidenta de la Comisión de Innovación y Desarrollo Tecnológico de la Abogacía, Ana Martín.

Esta acción se ha realizado al amparo del convenio suscrito entre Red.es, del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, y el Consejo General de la Abogacía Española para el impulso a la implementación de la Carta de Derechos Digitales, en el ámbito de actuación de los derechos de libertad, protección y seguridad en el mundo digital. Las actuaciones están financiadas por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a través de los fondos NextGenerationEU.