El Ceuta persigue sellar su permanencia y el 'Sanse' romper su racha

Ceuta/San Sebastián, 9 abr (EFE).- El Ceuta quiere sellar este viernes la permanencia con un triunfo sobre la Real Sociedad B, el filial donostiarra, que encadena cuatro derrotas consecutivas, lo que le daría tres puntos que garantizarían al equipo caballa la continuidad virtual en la categoría a falta de siete jornadas para el final del campeonato.

Aunque cuentan con un colchón de seis puntos sobre el descenso, los donostiarras están inmersos en su peor momento de la temporada y aspiran a que el encuentro de mañana revierta esta tendencia.

El conjunto ceutí busca recuperar su mejor versión en el Alfonso Murube tras una mala racha fuera de casa durante la Semana Santa, donde rescató un punto ante el Real Burgos (1-1), pero sufrió una clara derrota en Ipurúa contra el Eibar (3-0).

El técnico blanquinegro, José Juan Romero, podrá contar con la práctica totalidad de la plantilla, a excepción del delantero Salvi Sánchez, que sigue lesionado, y del lateral Anuar, que no juega desde el pasado 1 de febrero por molestias musculares.

En la convocatoria entrarán el delantero Marc Domenech, pieza clave del equipo, que se lesionó contra el Granada hace mes y medio por un pinchazo en el muslo, y el centrocampista Rubén Díez, operado del tobillo, lo que le ha alejado de los terrenos de juego en el último mes.

El resto de la plantilla se encuentra a disposición de Romero, por lo que se prevén algunos cambios en la alineación tras el último tropiezo liguero.

El Ceuta guarda un buen recuerdo del enfrentamiento de la primera vuelta ante el filial donostiarra ya que ganó en el Reale Arena por 1-3, tras remontar el tanto inicial de los locales y acabar venciendo con goles de Kuki Zalazar, Koné y Rubén Díez, este de penalti.

La Real Sociedad B afronta el partido en el peor momento de la temporada tras una mala racha, donde cayó derrotado ante el Granada, Almería, Eibar y Sporting.

La plantilla afronta su visita a la ciudad autónoma con menos descanso al haber jugado el pasado lunes y abrir cuatro días después la 'jornada retro', donde los equipos van a lucir camisetas históricas.

Los jugadores acusan la fatiga de una temporada larga en una categoría tan dura como la Segunda División, aunque de momento se mantienen con seis puntos de ventaja respecto a los puestos de descenso.

Las sensaciones no son buenas y urge romper la mala dinámica con alguna victoria o empate para empezar a sumar y acercarse a los ansiados 50 puntos que podrían marcar la permanencia, por lo que aún deberían sumar diez.

Ansotegi contará con la baja de Ochieng, lesionado, Carbonell y Balda, sancionados. A ellos se suma el hecho de que tanto Luken Beitia como Ibai Aguirre se prevé que estén con el primer equipo en el encuentro del sábado ante el Alavés en Anoeta.

Con todas esas ausencias, Unax Ayo repetirá en el centro de la zaga junto a Kita, y Unax Agote ocupará la vacante de Balda.

Sin Carbonell ni Aguirre, Eceizabarrena y Gorka Gorosabel apuntan al once, aunque el joven Joan Oleaga, del C, podría ser una de las sorpresas. En la zona ofensiva, sin Ochieng, se espera que Dani Díaz recupere la titularidad.

- Alineaciones probables:

Ceuta: Guille Vallejo; Aisar, Matos, Carlos Hernández, Diego González; Youness, Campaña, Marino; Kuki Zalazar, Koné y Marcos Fernández.

Real Sociedad B: Arana; Dadie, Ayo, Kita, Agote; Eceizabarrena, Oleaga, Mikel Rodríguez; Dani Díaz, Marchal y Carrera.

Árbitro: pendiente de anuncio.

Estadio: Alfonso Murube.

Hora: 20.30. EFE

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