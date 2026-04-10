Italia podría ir al Mundial 2026: la guerra entre Estados Unidos e Irán y el ‘no’ de la FIFA a mover las sedes

La frustración de los jugadores de la selección italiana tras la derrota frente a Bosnia. (AP)

Italia no estará en el Mundial 2026. Al menos no por méritos propios. La selección ‘azzurra’ cayó eliminada el pasado 31 de marzo en Zenica, donde Bosnia y Herzegovina la venció en los penaltis (4-1) en la final de la repesca europea. Así, son ya tres citas mundiales consecutivas que Italia se pierde, lo que ha abierto una gran crisis deportiva dentro del país.

El presidente de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), Gabriele Gravina, presentó su dimisión dos días después. El seleccionador, un histórico como Gennaro Gattuso, que ganó seis de sus ocho partidos, también prescindió de su cargo. “Si alguien me pincha hoy, no hay sangre, no sale nada”, declaró tras la eliminación. Otra gran figura como Gianluigi Buffon, jefe de la delegación, también anunció su renuncia.

Sin embargo, ahora, un elemento externo al mundo deportivo podría devolver la alegría al país de la bota al mantener abierta una posibilidad. Si bien es muy remota, la situación en Irán por la guerra en Oriente Medio con Estados Unidos, uno de los anfitriones del torneo, pone en entredicho su participación.

Pio Esposito reacciona tras la eliminación de Italia. (Fabio Ferrari/LaPresse via AP)

Las posibilidades de Italia

En febrero de 2026, un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel causó la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei. Desde entonces, el Ministerio de Deportes de Irán ha prohibido a sus delegaciones viajar a países considerados hostiles.

El ministro Ahmad Donyamali ha puesto en duda la participación iraní en el Mundial 2026 si la FIFA no traslada los tres partidos de la fase de grupos a México. “Nuestra solicitud para reubicar los juegos de Irán de EE. UU. a México sigue vigente. Si se acepta, la participación estará garantizada. Sin embargo, bajo las circunstancias actuales, la posibilidad de jugar en suelo estadounidense es muy baja”, comunicaron desde el organismo.

No obstante, la FIFA ha rechazado este cambio. El presidente Gianni Infantino ha insistido en que el calendario anunciado en diciembre de 2025 es el definitivo y no existen planes alternativos. Por su parte, Donald Trump ha pedido públicamente a Irán que se retire “por su propia seguridad”, aunque los iraníes rechazaron la petición y llegaron a sugerir que fueran los propios Estados Unidos quienes abandonaran el torneo.

Gianno Infantino y Donald Trump durante el sorteo del Mundial 2026. (REUTERS/Mandel Ngan)

Qué dice el reglamento

La única vía abierta para Italia no depende del terreno de juego. El artículo 6.7 del reglamento de la FIFA establece que, si una federación participante se retira o es excluida, el organismo puede designar un sustituto “a su entera discreción”. Es decir, no existe un criterio que determine quién ocupa la plaza en caso de que Irán decida no acudir al Mundial 2026.

En este sentido y siguiendo el ranking FIFA, Italia es la mejor posicionada, ocupando el puesto 12. Ese dato, junto con su peso histórico y mediático, alimenta sus posibilidades.

Donnarumma, entre lágrimas, habló tras no clasificar con Italia al Mundial

Por qué Italia no es la opción más probable

Sin embargo, la lógica deportiva e institucional apunta a otro lado. Sustituir a Irán por Italia implica otorgar una plaza más a Europa. Y eso que la UEFA ya es el organismo con más plazas de todas las confederaciones (16 selecciones), algo que podría generar desequilibrio y malestar entre las demás.

Por eso, la opción más coherente sería mantener la plaza dentro de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC). En ese caso, serían los Emiratos Árabes Unidos quienes ocuparían el lugar de Irán al ser el mejor clasificado en el ranking de asia.

Pero esta decisión provocaría cambios en los grupos. Irak, que se clasificó el mismo 31 de marzo al vencer a Bolivia en la repesca intercontinental, podría heredar directamente el lugar de Irán en el Grupo G, con los Emiratos cubriendo el hueco que Irak dejaría.

El propio ministro de Deportes italiano, Andrea Abodi, ha sido el más explícito a la hora de enfriar las expectativas. “Es un asunto continental”, declaró. “Me parece muy difícil que pueda surgir algún problema, a menos que se produzca dentro de Europa”. De hecho, dijo que Italia nunca sería readmitida, y que “ni siquiera lo desearía”.

Andrea Abodi, ministro de deportes italiano. (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

El Grupo G y el calendario

Si finalmente hubiera sustituto, ese equipo se incorporaría al Grupo G, compuesto por Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto. Los partidos están programados para el 16 de junio en Los Ángeles contra Nueva Zelanda, el 21 de junio en California contra Bélgica y el 27 de junio en Seattle contra Egipto. La FIFA espera cerrar cualquier decisión antes de mediados de abril.