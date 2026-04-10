El Real Madrid desmiente que vaya a fichar a un director deportivo y respalda a José Ángel Sánchez: “Nos ha permitido vivir una de las etapas más exitosas”

Florentino Pérez junto a Aleksander Ceferin en el palco del Santiago Bernabéu. (Reuters/Gonzalo Fuentes)

El periodista Antón Meana informó este viernes en El Larguero de la Cadena SER que el Real Madrid estudia incorporar a un director deportivo, puesto que en el pasado han ejercido Pedja Mijatovic o Jorge Valdano, pero vacante en los últimos años, en los que el peso de este área ha recaído en José Ángel Sánchez, director general del club, persona de la máxima confianza del presidente, Florentino Pérez, y figura fundamental en el devenir de la institución y el equipo.

El Madrid, en un movimiento poco habitual, ha decidido salir al paso de esta noticia con un breve pero contundente comunicado oficial:

El Real Madrid C.F. comunica que la información difundida por el programa ‘El Larguero’ de la Cadena SER esta pasada noche, en la que se afirma que nuestro club está estudiando incorporar un director deportivo a su estructura, es rotundamente falsa.

El Real Madrid valora extraordinariamente la labor que viene desarrollando la dirección deportiva del club, que nos ha permitido vivir una de las etapas más exitosas de toda nuestra historia con la consecución de numerosos títulos, entre ellos 6 Copas de Europa en diez años.

José Ángel Sánchez, director general del Real Madrid. (Europa Press)

“Una agencia externa está examinando perfiles”

El director general ha absorbido el área deportiva en los años en efecto de mayor éxito deportivo del Real Madrid y de la era Florentino Pérez, pero la pasada temporada terminó sin la consecución de ningún título y la presente lleva el mismo camino, por lo que son recurrentes las noticias sobre incorporaciones y salidas en la plantilla el próximo verano para cambiar el rumbo. Lo que no se había puesto en cuestión hasta ahora era la estructura del club.

Meana no habla de que el Madrid vaya a prescindir de Sánchez, sí que empezaría a contar con un director deportivo que asumiera parte de las funciones que hasta ahora él ha estado liderando. “No es una decisión que esté tomada -dijo el periodista-, pero analizan una reestructuración. Según explican diversas fuentes, una agencia externa está examinando perfiles de primer nivel, la inmensa mayoría en activo, por si llegado el momento deben elaborar un dossier de candidatos y enviárselo al club”.

El entrenador del Real Madrid ha ofrecido una rueda de prensa previa al partido contra el Girona.

Mediocentro, central ¿y entrenador?

“El Madrid tiene una estructura muy conocida -insistió Meana en El Larguero, presentado por Manu Carreño-, jerárquica, con Florentino Pérez, con la junta directiva, con ejecutivos como José Ángel Sánchez, más Juni Calafat, más Santiago Solari, más tantos otros. Pues lo que nos cuentan a nosotros es que dentro de esa estructura se estudia la posibilidad de incorporar una figura que lleva tiempo que no existe en el club de manera independiente”.

Según el mismo periodista, el equipo quiere reforzarse al menos con un mediocentro y un central de cara a la próxima campaña. El Real Madrid perdió la Supercopa de España frente al Barcelona, tiene la Liga a 7 puntos a falta de ocho partidos y perdió la Copa del Rey en Albacete, pero tiene una última bala: la Champions. El martes, el Bayern se llevó una importante victoria del Santiago Bernabéu (1-2) y los blancos se agarran a la épica y al espíritu de las remontadas, aunque deberá ser en Alemania.

Si el Madrid también se queda sin Champions, habrá dado por terminada su temporada a mediados del mes de abril y tendrá la tarea, si no la lleva a cabo ya, de buscar también un entrenador. Xabi Alonso aguantó hasta enero y Álvaro Arbeloa, con un balance de derrotas superior, no ha logrado enderezar el rumbo. El Allianz Arena dictará sentencia.