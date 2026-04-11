España

La forma legal de fijar el precio de alquiler de una vivienda: de las subidas con el IPC a las zonas tensionadas

La normativa permite a los propietarios fijar libremente el precio del alquiler en la mayoría de los casos, aunque existen límites específicos en zonas tensionadas para proteger a los inquilinos

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la aprobación de un Real Decreto Ley con tres medidas 'urgentes y contundentes' para regular el mercado del alquiler.

En los últimos años, los precios del alquiler han experimentado fuertes subidas en numerosas ciudades, generando una creciente dificultad para acceder a una vivienda digna, especialmente entre jóvenes y familias con rentas medias y bajas. Esta tendencia ha intensificado la presión sobre el mercado inmobiliario, provocando que una parte importante de la población destine un porcentaje cada vez mayor de sus ingresos al pago del alquiler. En este contexto, cobra especial relevancia la necesidad de establecer precios justos en los contratos de arrendamiento, que no solo reflejen las condiciones reales del mercado, sino que también se ajusten a la normativa vigente.

En el régimen general, fuera de situaciones especiales, el propietario tiene libertad para fijar el precio inicial del alquiler. Esta libertad se basa en el funcionamiento del mercado, aunque debe respetar siempre las condiciones legales del contrato de arrendamiento. Sin embargo, esta regla general convive con un sistema de intervención parcial en determinadas áreas del territorio donde los precios han experimentado incrementos significativos en relación con los ingresos de la población.

Estas áreas se denominan zonas de mercado residencial tensionado. En ellas, la normativa introduce límites específicos para la fijación del precio. En el caso de pequeños propietarios, el precio del nuevo contrato no puede superar el del contrato anterior, con las actualizaciones permitidas por ley para responder a la evolución de la inflación. Para los grandes tenedores, definidos como propietarios con un número elevado de viviendas, el precio debe ajustarse al índice oficial de referencia que establece rangos de valores orientativos para el alquiler.

Cómo elegir el precio en zonas no tensionadas

Cuando la vivienda se encuentra fuera de estas zonas tensionadas, el precio puede fijarse libremente. En estos casos, los propietarios suelen basarse en factores de mercado como la ubicación del inmueble, su estado de conservación, la superficie, la eficiencia energética, los servicios disponibles y la demanda existente en la zona. También es habitual comparar precios con viviendas similares a través de portales inmobiliarios o recurrir a valoraciones profesionales para ajustar la renta a las condiciones del mercado local.

Un cartel de un piso en alquiler. (EUROPA PRESS)
Un cartel de un piso en alquiler. (EUROPA PRESS)

La actualización de la renta en contratos ya firmados constituye otro elemento clave de la regulación. En primer lugar, solo puede aplicarse una actualización si esta ha sido expresamente pactada en el contrato de arrendamiento. En caso contrario, la renta se mantiene sin cambios durante toda la vigencia del contrato. Cuando sí existe una cláusula de actualización, esta debe ajustarse al índice que corresponda según la normativa vigente en cada momento.

Índices que limitan las subidas

Tradicionalmente, la actualización se vinculaba al Índice de Precios de Consumo (IPC), aunque en los últimos años se han introducido límites específicos para evitar incrementos excesivos, especialmente en contextos de alta inflación. Estas limitaciones han establecido topes máximos temporales de subida anual, que sustituyen o complementan al IPC según el periodo.

En la actualidad, también se está implantando un índice específico de referencia del alquiler, diseñado para servir como herramienta de control en determinados supuestos. Este índice busca orientar las actualizaciones y, en algunos casos, sustituir al IPC como referencia principal. En todo caso, el arrendador debe notificar la actualización al inquilino y aplicar el cálculo conforme al sistema establecido legalmente en el contrato o en la normativa vigente.

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