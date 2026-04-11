Cómo limpiar el barro de tu coche: estos son los pasos que debes seguir para interior y exterior

Después de una tormenta, de circular por caminos fangosos o atravesar una zona inundada, los coches suelen acabar cubiertos de barro (Pexels)

Después de una tormenta, de circular por caminos fangosos o atravesar una zona inundada, los coches suelen acabar cubiertos de barro. Esta suciedad no solo afecta a la imagen del vehículo, sino que puede comprometer la carrocería y dañar componentes esenciales como los frenos o el tubo de escape. La limpieza en estos casos requiere más que una pasada rápida, ya que la suciedad puede quedarse incrustada y provocar problemas si no se elimina correctamente.

En las zonas menos visibles de un coche, como los bajos o el sistema de escape, la humedad atrapada favorece la aparición de óxido. Los frenos también pueden verse afectados si la suciedad se acumula en exceso. Por eso, resulta aconsejable limpiar el coche cuanto antes cuando se ha visto envuelto en episodios de barro.

Con una limpieza a fondo, se evita que el barro cause daños mayores. El proceso requiere algunos cuidados y herramientas específicas para asegurar que el coche vuelve a lucir como antes y, sobre todo, para que sus componentes sigan funcionando correctamente.

Así se limpia un coche lleno de barro, paso a paso

El primer paso consiste en eliminar el barro superficial con agua a presión, preferiblemente tibia. Mojar bien toda la carrocería facilita que la suciedad se desprenda sin necesidad de frotar, lo que ayuda a evitar arañazos en la pintura. También se recomienda empapar las lunas para que los limpiaparabrisas no arrastren barro seco y dejen marcas. La limpieza de los bajos, neumáticos y tubo de escape es fundamental, ya que ahí tiende a acumularse el barro y la humedad.

Una vez eliminado el barro más grueso, la carrocería se limpia con una esponja o una bayeta de microfibra, siempre empezando por la parte superior y bajando poco a poco. Se utiliza un jabón suave, como un champú específico para coches o una pequeña cantidad de champú infantil, mezclado con agua en la proporción de un tapón por cada tres o cuatro litros. Tras el enjabonado, se aclara de nuevo con agua a presión.

Para terminar, el secado con una bayeta de microfibra o papel absorbente evita que queden marcas de agua. Si se busca un resultado más brillante, se puede aplicar una capa de cera o un abrillantador sobre la pintura. Las lunas y ventanas quedan libres de restos con un limpiacristales.

Después de una tormenta, de circular por caminos fangosos o atravesar una zona inundada, los coches suelen acabar cubiertos de barro (Wikimedia Commons)

Cómo actuar si el barro ha entrado en el interior

Cuando el barro se cuela dentro del coche, lo mejor es dejarlo secar antes de retirarlo. Así se evita que se esparza y cause más manchas. Una espátula o una tarjeta resulta útil para desprender el barro seco de alfombrillas, suelo y asientos, y el aspirador elimina los restos.

La limpieza de la tapicería se puede realizar con productos específicos con espuma, adecuados tanto para tela como para vinilo o cuero. En caso de necesitar una limpieza más profunda, una hidrolimpiadora permite eliminar manchas y barro sin dañar el material, regulando la presión en función de la delicadeza de la tapicería. El depósito del aparato puede llenarse con jabón para tapicería o, en su defecto, una pequeña cantidad de amoníaco. Tras la limpieza, conviene ventilar bien el habitáculo para lograr un secado completo.

Para los acabados, es recomendable utilizar productos específicos según el material: espumas para tejidos y vinilos, acondicionadores para cuero. Los rincones más pequeños, como la consola central o las rendijas de las puertas, quedan limpios con la ayuda de cepillos pequeños, brochas o bastoncillos, dejando el interior libre de suciedad y olores.