Espana agencias

Rego dice que votar contra el decreto de vivienda es permitir subidas abusivas al alquiler

Guardar

Madrid, 11 abr (EFE).- La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha afirmado este sábado que votar en contra del decreto de prórroga de alquileres cuando llegue al Congreso significará permitir subidas desmedidas y abusivas del alquiler a miles de familias.

Rego ha añadido que los partidos que rechacen la prórroga serán "cómplices necesarios" de los "abusos" a los inquilinos y ha arremetido contra PP y Vox, formaciones que si no votan a favor del decreto estarán -ha dicho- "votando directamente para que le suban el precio de manera abusiva" a las personas que viven de alquiler.

La titular de Juventud e Infancia, que ha participado en el acto de entrega de llaves de viviendas en régimen de alquiler para jóvenes de la Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas Vaciamadrid, ha asegurado que lo que se está defendiendo es el derecho de los inquilinos a quedarse en sus barrios y a no ser expulsados.

En este sentido, ha insistido a quienes finalizan su contrato de alquiler hasta el 31 de diciembre de 2027, que “ejerzan su derecho y soliciten la prórroga del alquiler a través de un burofax”.

Según ha informado su departamento en una nota de prensa, Rego ha destacado el trabajo del Gobierno municipal de Rivas Vaciamadrid a favor de la protección de lo público y comprometido con la gente joven.

El decreto ley que permite prorrogar por dos años los contratos de alquiler vencidos entre el 21 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027 y que limita al 2 % la actualización anual de las rentas se votará en el Congreso como tarde el próximo 29 de abril. EFE

(foto) (vídeo)

Últimas Noticias

Bordalás y la foto que seduce a Uruguay

Infobae

Irene Montero exige actuaciones de la Junta de Andalucía y el Gobierno para asegurar que Navantia "cumple con la ley"

Irene Montero exige actuaciones de la Junta de Andalucía y el Gobierno para asegurar que Navantia "cumple con la ley"

Starfelt sigue sin recuperarse y es baja ante el Oviedo

Infobae

Matías Moreno: "Tenemos que salir a matar"

Infobae

Alessio Lisci apunta que el Betis es un rival que "no se le da bien a Osasuna"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Polémica en Torrejón de Ardoz por el gasto del Ayuntamiento en los conciertos de David Bisbal, Saiko y Hombres G: entre 550.000 y dos millones de euros

Polémica en Torrejón de Ardoz por el gasto del Ayuntamiento en los conciertos de David Bisbal, Saiko y Hombres G: entre 550.000 y dos millones de euros

Cómo funcionaría el reclutamiento militar obligatorio si España entrara en una guerra: empiezan los jóvenes y debe ser aprobado en el Congreso

La Guardia Civil detiene a siete personas en Castellón por explotar a 80 migrantes en condiciones de semiesclavitud

Péter Magyar, el rival de Orbán surgido de un divorcio mediático y una denuncia de corrupción: conservador, nacionalista, europeísta y cauto

Cómo podría España proteger Ceuta y Melilla si Marruecos se movilizara para “desocuparlas”: defensa europea ante la duda del artículo 5 de la OTAN

ECONOMÍA

La forma legal de fijar el precio de alquiler de una vivienda: de las subidas con el IPC a las zonas tensionadas

La forma legal de fijar el precio de alquiler de una vivienda: de las subidas con el IPC a las zonas tensionadas

¿Pueden las aerolíneas cambiar el precio de los billetes una vez comprados por el aumento del combustible?

Ayuso acusa al Gobierno de convertir España en “un infierno fiscal” para trabajadores y autónomos

Retrasar la compra de vivienda en Madrid sale caro: un piso de 90 m² vale 42.000 euros más de media que hace un año

España avanza en conciliación familiar sobre el papel, pero no en la práctica: “El debate sobre qué modelo queremos y quién lo paga todavía no está cerrado”

DEPORTES

Marc Toda, el deportista español que sube 120 pisos de un rascacielos en 20 minutos corriendo por las escaleras: “Algunos piensan que estoy loco”

Marc Toda, el deportista español que sube 120 pisos de un rascacielos en 20 minutos corriendo por las escaleras: “Algunos piensan que estoy loco”

Arbeloa se muestra crítico con el arbitraje tras el penalti no señalado a Mbappé: “Ni lo entiendo yo ni creo que nadie”

El Girona saca un punto del Santiago Bernabéu ante un Real Madrid que no despeja las dudas antes de su visita a Múnich

Italia podría ir al Mundial 2026: la guerra entre Estados Unidos e Irán y el ‘no’ de la FIFA a mover las sedes

El Real Madrid desmiente que vaya a fichar a un director deportivo y respalda a José Ángel Sánchez: “Nos ha permitido vivir una de las etapas más exitosas”