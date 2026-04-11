Rego dice que votar contra el decreto de vivienda es permitir subidas abusivas al alquiler

Madrid, 11 abr (EFE).- La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha afirmado este sábado que votar en contra del decreto de prórroga de alquileres cuando llegue al Congreso significará permitir subidas desmedidas y abusivas del alquiler a miles de familias.

Rego ha añadido que los partidos que rechacen la prórroga serán "cómplices necesarios" de los "abusos" a los inquilinos y ha arremetido contra PP y Vox, formaciones que si no votan a favor del decreto estarán -ha dicho- "votando directamente para que le suban el precio de manera abusiva" a las personas que viven de alquiler.

La titular de Juventud e Infancia, que ha participado en el acto de entrega de llaves de viviendas en régimen de alquiler para jóvenes de la Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas Vaciamadrid, ha asegurado que lo que se está defendiendo es el derecho de los inquilinos a quedarse en sus barrios y a no ser expulsados.

En este sentido, ha insistido a quienes finalizan su contrato de alquiler hasta el 31 de diciembre de 2027, que “ejerzan su derecho y soliciten la prórroga del alquiler a través de un burofax”.

Según ha informado su departamento en una nota de prensa, Rego ha destacado el trabajo del Gobierno municipal de Rivas Vaciamadrid a favor de la protección de lo público y comprometido con la gente joven.

El decreto ley que permite prorrogar por dos años los contratos de alquiler vencidos entre el 21 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027 y que limita al 2 % la actualización anual de las rentas se votará en el Congreso como tarde el próximo 29 de abril. EFE

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