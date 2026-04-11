Taylor: Respetamos mucho al Unicaja y yo es un equipo al que llevo en el corazón

València, 11 abr (EFE).- El exterior del Valencia Basket Kameron Taylor aseguró que pese al irregular momento que atraviesa el Unicaja, al que visitan este domingo, es un rival al que respetan mucho y dijo que él, además, es un club al que quiere mucho tras las campañas que pasó en la entidad.

“Por supuesto, respetamos mucho a Unicaja", aseguró Taylor en declaraciones facilitadas por el club. El estadounidense apuntó que tras la dos victorias logradas ante el Milán y el Panathinaikos en la Euroliga no será fácil repetir en Málaga.

"Sabemos bien el reto que nos viene ahora. Es un gran logro lo que hemos conseguido en la Euroliga hasta el momento, pero ahora toca pensar en lo siguiente. Es muy difícil intentar jugar contra un equipo como Unicaja después de una doble jornada de Euroliga, pero sabíamos que la temporada iba a ser así", apuntó.

"Estamos aquí para afrontar cada desafío, no vamos a echarnos atrás ante nada. Estamos ilusionados por jugar contra Unicaja el domingo", añadió Taylor.

El norteamericano dijo sentir "algo muy profundo por ese equipo" y que lo lleva "muy dentro del corazón".

"Así que siempre quiero dar lo mejor de mí cuando juego contra ellos. Es especial cada vez que vuelvo allí. Esos chicos son como familia para mí. Hemos ganado títulos juntos y siempre es especial cada vez que voy allí. Pero cuando el balón se lanza al aire, aquí ya no hay amigos. Y sé que ellos tampoco me van a tratar de forma diferente por haber jugado juntos, así que todo es respeto”, concluyó. EFE