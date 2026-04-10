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Arbeloa se muestra crítico con el arbitraje tras el penalti no señalado a Mbappé: “Ni lo entiendo yo ni creo que nadie”

El técnico blanco valoró en rueda de prensa la actuación del colegiado en la jugada que podría haber cambiado el devenir del partido

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Kylian Mbappe recibe un golpe de Vitor Reis dentro del área (REUTERS/Gonzalo Fuentes)
Kylian Mbappe recibe un golpe de Vitor Reis dentro del área (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

La polémica arbitral ha irrumpido con fuerza tras el empate entre el Real Madrid y el Girona (1-1), que ha dejado a Álvaro Arbeloa, técnico blanco, visiblemente indignado por la falta de una sanción en una jugada clave protagonizada por Kylian Mbappé dentro del área rival en el tramo final del partido. El entrenador ha vuelto a manifestar que los errores arbitrales son recurrentes, insistiendo en la existencia de un problema estructural con el arbitraje en España.

El técnico madridista ha calificado como “penalti aquí y en la luna” la acción que no fue sancionada a favor de Mbappé, que cayó en el área tras recibir un impacto en el rostro por parte de un defensor del Girona en el minuto 88. En sus declaraciones Arbeloa ha insistido en que esta clase de decisiones “es una más, otra semana más, es lo de siempre” y ha comparado la jugada con episodios similares ocurridos en jornadas anteriores, como frente al Mallorca.

La jugada objeto de polémica se produjo cuando Mbappé, delantero del Real Madrid, cayó en el área a falta de dos minutos para el final tras sufrir un golpe de Vitor Reis. El colegiado Alberola Rojas no interpretó la acción como punible, y la decisión fue respaldada desde la sala VAR.

Mbappé sangrando tras la jugada polémica con Vitor Reis (REUTERS/Gonzalo Fuentes)
Mbappé sangrando tras la jugada polémica con Vitor Reis (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Polémica con el penalti

En la rueda de prensa posterior, Arbeloa ha criticado abiertamente el criterio de utilización del videoarbitraje. El técnico ha afirmado que el VAR actúa “cuando viene bien, y cuando no, no entra”, manteniendo así una postura muy crítica sobre la coherencia de su uso. Para él, la falta de uniformidad en las decisiones genera frustración y una sensación de injusticia que se repite semana tras semana.

El entrenador también ha hecho balance del encuentro incidiendo en el rendimiento colectivo del equipo. Arbeloa ha considerado que el Real Madrid debió haber ganado el partido dada la cantidad de ocasiones creadas y la solidez defensiva mostrada. No obstante, ha asumido que el resultado fue insuficiente debido a la falta de acierto en los metros finales.

Arbeloa se muestra crítico con el arbitraje tras el penalti no señalado a Mbappé: “Ni lo entiendo yo ni creo que nadie” (REUTERS/Gonzalo Fuentes)
Arbeloa se muestra crítico con el arbitraje tras el penalti no señalado a Mbappé: “Ni lo entiendo yo ni creo que nadie” (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

En relación a la dinámica de los árbitros en La Liga, Arbeloa ha puesto el foco en la reiteración de incidentes parecidos. El entrenador ha mencionado que el equipo “ha tenido muchas con los árbitros, con este, con el de la semana pasada en Mallorca”, y ha agregado que no entiende por qué el VAR entra a valorar unas acciones sí y otras no: “Ni lo entiendo yo ni creo que nadie”.

Cuestionado sobre la reacción del árbitro durante el partido, el técnico ha sido tajante en todas las fuentes: “No he hablado nada con el árbitro. No me ha dicho absolutamente nada”. Esta falta de comunicación ha acrecentado la sensación de desamparo en el vestuario.

Partido en Múnich

Sobre el futuro inmediato, Arbeloa ha descartado que la Liga esté sentenciada tras el empate: mantiene la confianza en la plantilla para afrontar el partido de vuelta contra el Bayern de Múnich. Ha insistido en que el equipo debe “ir a Alemania convencidos, con personalidad y a competir hasta el final”, y ha subrayado el compromiso de los jugadores por revertir la situación. Para este encuentro, ha señalado que tienen que corregir errores y potenciar sus virtudes.

El fuerte respaldo de Arbeloa a Franco Mastantuono

En referencia a los futbolistas, el preparador madridista ha restado preocupación a las cifras de Mbappé y Vinícius, afirmando que son “dos de los mejores del mundo” y remarcando que el problema, a su juicio, es colectivo más que individual.

Finalmente, respecto a la evolución de la plantilla, Arbeloa ha señalado tras el partido el buen rendimiento de Dani Carvajal en el lateral derecho y la importancia de encontrar cohesión en todas las líneas. También ha puesto en valor la competencia interna y la necesidad de que todos los jugadores mantengan un alto nivel de rendimiento para afrontar el tramo decisivo de la temporada.

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