Flamengo y Fluminense protagonizan nueva edición del clásico que es patrimonio de Río

Carlos A. Moreno

Río de Janeiro, 11 abr (EFE).- Flamengo y Fluminense protagonizan el domingo la edición número 460 del Fla-Flu, uno de los mayores clásicos del fútbol brasileño y que se considera un patrimonio cultural tan representativo de Río de Janeiro como las 'escolas de samba' del carnaval.

Los dos históricos rivales de patio de Río, actualmente tercero y cuarto en la clasificación (Fluminense con 20 puntos y Flamengo con 17), se medirán en la undécima jornada del Campeonato Brasileño en el mítico Maracaná, cuya administración comparten, para definir cuál tiene más posibilidades de seguirle el ritmo al líder Palmeiras (25 puntos).

Pero más que una nueva edición del derbi entre los equipos más populares y tradicionales de Río, el Fla-Flu es un evento cultural que ha sido inmortalizado en dos oportunidades como patrimonio regional y municipal.

En 2012, el clásico cumplió su primer centenario y el Gobierno de Río lo declaró Patrimonio Cultural e Histórico de este estado brasileño.

En octubre pasado, la ciudad de Río de Janeiro lo declaró Patrimonio Cultural Inmaterial del municipio, igualándolo a manifestaciones como las escolas de samba, la Bossa Nova, la Banda de Ipanema y la comparsa Cordão da Bola Preta.

Los autores de la respectiva ley aprobada el 24 de octubre de 2025 afirmaron que el Fla-Flu es uno de los mayores clásicos del fútbol mundial y que ha dejado en la memoria partidos históricos, leyendas y hasta disputas literarias.

El término Fla-Flu, incluso, trascendió la disputa deportiva para convertirse en símbolo de rivalidad y polarización en el vocabulario social y político.

Parte de la leyenda del clásico entre un Flamengo que explota su imagen como el equipo del pueblo y un Fluminense que siempre ha sido visto como el club de la elite la crearon dos destacados cronistas deportivos que eran hermanos: el periodista Mario Filho, que da nombre oficial al Maracaná, y el escritor Nelson Rodrigues, mayor dramaturgo brasileño.

Mario Filho, hincha del Flamengo, fue quien bautizó el derbi carioca, en 1933, como "El clásico de las multitudes", algo que se confirmó en 1963 cuando, en la final del Campeonato Carioca de ese año, el Fla-Flu reunió a 193.603 espectadores en el Maracaná, hasta ahora un récord mundial para un partido entre clubes.

Nelson Rodrigues, seguidor del Fluminense, consagró en sus crónicas metáforas sobre el clásico que aún son citadas, como "El Fla-Flu no tiene comienzo. El Fla-Flu no tiene fin".

La rivalidad también tuvo un origen fratricida, ya que el primer equipo de fútbol del Flamengo, club que le daba más importancia al remo, fue fundado en 1911 por ocho destacados jugadores del Fluminense que desertaron por divergencias internas.

Y en el primer partido entre ambos, el 7 de julio de 1912, el Fluminense se impuso por 3-2 a un Flamengo que hoy es el club con mayor número de hinchas en Brasil, el brasileño con más títulos en la Libertadores y el segundo con más títulos de Liga.

"Ese primer resultado fue histórico y psicológicamente decisivo. Si Flamengo hubiese ganado, la rivalidad moriría allí inmediatamente, pero la victoria tricolor quedó grabada en la carne y en el alma flamengas", explicó Nelson Rodrigues.

Los dos 'hermanos' se han enfrentado desde entonces en 459 oportunidades, con 167 victorias para Flamengo, 148 empates y 144 triunfos para Fluminense.

En las diez finales del Campeonato Carioca en que se han enfrentado, Fla logró seis títulos, el último de ellos en marzo pasado cuando se impuso por 5-4 en los penaltis, tras un 0-0 en el tiempo reglamentario.

El mundialista Zico, máximo ídolo del Flamengo, es el mayor anotador en la historia de los Fla-Flu, con 19 goles -incluyendo un póker-, mientras que Fluminense cuenta con Hércules como su goleador, con 15 tantos.

Pese a que el Maracaná ha sido el principal escenario para el derbi, los dos clubes ya se han enfrentado en otras 16 ciudades de Brasil e incluso en España, en A Coruña, cuando se midieron por el Trofeo Teresa Herrera en 1978, con victoria del Flamengo en los penaltis. EFE

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