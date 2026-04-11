Polémica en Torrejón de Ardoz por el gasto del Ayuntamiento en los conciertos de David Bisbal, Saiko y Hombres G: entre 550.000 y dos millones de euros

Imagen de Saiko, David Bisbal y Hombres G.

La contratación de los artistas David Bisbal, Saiko y el grupo Hombres G para las fiestas de Torrejón de Ardoz para este próximo mes de junio ha desatado la polémica en la localidad. El coste total de los tres conciertos, según el Ayuntamiento, es de 551.691 euros. Una cifra que dista de la que afirma el PSOE de Torrejón: 2.147.595 euros.

El Partido Socialista de la localidad ha criticado que su alcalde, Alejandro Navarro, quiere “maquillar el gasto” a través de una interpretación parcial de los contratos. Su portavoz, Javier Castillo, lleva días denunciando la situación, asegurando que el Gobierno municipal está trasladando únicamente una parte del coste real, omitiendo elementos clave que “deben computarse como gasto público”.

Según ha apuntado Castillo, en marzo, cuando el Ayuntamiento anunció los conciertos, los socialistas le exigieron la publicación de los contratos, tal y como recoge la Ley de Transparencia. “Antes de hacerlo, porque la ley le obliga, filtra unos datos sesgados a un medio afín para tratar de confundiros”, asegura. Miracorredor publicó que el coste alcanzaba los 551.691 euros.

David Bisbal durante un concierto navideño en el barrio de Chamberí de Madrid.

Según las tres mociones para la contratación pública a las que ha tenido acceso este medio, el valor de los conciertos varía en función del artista. En el caso de David Bisbal, previsto para el 21 de junio, el coste directo inicial asciende a 165.039,16 euros, incluyendo caché, gestión, seguros e impuestos. Para Hombres G, que tendrá lugar el 23 del mismo mes, la cifra es de 265.734,15 euros, mientras que el concierto de Saiko, el 20, se sitúa en 236.772,80 euros, cantidades que el Gobierno municipal utiliza como referencia para defender su cálculo global.

Sin embargo, los contratos aseguran que las mociones no establecen un precio cerrado por actuación, sino un modelo mixto que depende de la venta de entradas. Tal y como recogen los expedientes, cada concierto contempla la puesta a la venta de hasta 15.000 entradas para quien no sea de Torrejón, con precios que oscilan entre los 34,90 euros —en el caso de David Bisbal y Hombres G— y los 19,90 euros para Saiko, reservándose 32.000 invitaciones gratuitas para torrejoneros. Esto permitiría generar ingresos de hasta 523.500 euros en los dos primeros casos y 298.500 euros en el tercero, a los que habría que sumar el IVA correspondiente. De esta forma, pretenden recaudar hasta 1,3 millones de euros por la venta de entradas.

Los documentos muestran que el Ayuntamiento adjudicó los tres conciertos a la misma empresa, ESTRIBO, PROYECTOS Y ESPECTÁCULOS AIE, mediante un procedimiento negociado sin publicidad, justificándolo por motivos artísticos conforme al artículo 168.2 de la Ley de Contratos del Sector Público. En ellos se especifica claramente que “en el supuesto de que no se vendiera la totalidad de las entradas, el Ayuntamiento vendrá obligado a llevar a cabo las modificaciones presupuestarias oportunas para asumir las obligaciones que pudieran derivarse”.

Manuel Turizo y Saiko. (MCDONALD'S)

“Tratan de confundir con que una parte se podría pagar con venta de entradas. Pero al margen de eso, el coste de los conciertos es el que es”, explica el portavoz socialista a Infobae. Ya en sus redes sociales, el socialista ha asegurado que el coste se maquilla “ocultando una parte importante de los gastos reales y presentando únicamente una cifra parcial que no refleja el compromiso económico total del Ayuntamiento”.

La respuesta del PP

En su argumentación, Castillo insiste en que no se están teniendo en cuenta ni los impuestos asociados a los contratos ni el sistema de financiación vinculado a la venta de entradas, elementos que, a su juicio, deben formar parte del cálculo global del gasto público. Por este motivo, el PSOE sostiene que el Gobierno local basa su cifra en el escenario más favorable, en el que se vendan todas las entradas.

El alcalde de Torrejón, Alejandro Navarro, ha defendido el modelo de conciertos y ha respondido a las críticas de la oposición: “Los datos son públicos, están aprobados en Junta de Gobierno y todo lo que la oposición trate de decir entiendo que es ruido buscando que se acercan las elecciones”. El regidor ha explicado que la venta de entradas permite cubrir el coste de los conciertos, de manera que, si se venden todas, como está previsto, el gasto para el Ayuntamiento se limitará al caché de los artistas más los costes del sistema de gestión. “Desde el Ayuntamiento seguimos trabajando para tratar de tener a los mejores artistas y que el coste sea el más reducido posible”, ha señalado.

En paralelo, el PSOE había registrado ya el pasado 6 de marzo un escrito formal dirigido al alcalde solicitando acceso a toda la documentación relativa a estas contrataciones. En ese registro de entrada, el portavoz socialista advertía de posibles irregularidades al no haberse publicado los expedientes ni aclarado si habían sido aprobados en la Junta de Gobierno Local, tal y como exige la normativa vigente en materia de contratación pública y transparencia . Entre las peticiones, el grupo municipal reclamaba copia íntegra de los contratos, las fechas de aprobación, la partida presupuestaria que financia estos conciertos y un informe jurídico en caso de que no hubieran sido validados por el órgano competente.

Ante la falta de respuesta detallada, los socialistas reiteraron su solicitud el 18 de marzo, denunciando la “nula voluntad” del Gobierno municipal de facilitar la información requerida, después de recibir como única contestación que “se está recabando la información”.