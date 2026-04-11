César Palacios renueva como director deportivo del Eibar hasta 2028

Eibar (Gipuzkoa), 11 abr (EFE).- El Eibar y César Palacios han alcanzado un acuerdo para ampliar la vinculación del director deportivo navarro hasta junio de 2028 con el fin de dar continuidad así al "proyecto deportivo de la entidad armera.

El pamplonés llegó al club guipuzcoano en verano de 2021, en un momento de reconstrucción tras el descenso a Segunda División.

Desde entonces se ha encargado de la configuración de la plantilla y la estructura deportiva hasta consolidar un "equipo competitivo" y "alineado" con la identidad del club, ha informado el Eibar.

Bajo su dirección el equipo siempre ha mantenido una presencia constante en la zona alta de la clasificación, no ha bajado del top 10 y ha reforzado un modelo basado en la "estabilidad, el rendimiento y la sostenibilidad".

Con esta renovación, el club guipuzcoano apuesta por la "continuidad" en una parcela clave, afianzando un proyecto que busca seguir creciendo con "ambición y coherencia" en el fútbol profesional.

Tras conocerse hoy esta renovación, Palacios ha mostrado su "agradecimiento" al Consejo se Administración del Eibar en sus redes sociales porque hayan "confiado" en él.

"No solo por mi -añadió- sino por el grupo de trabajo. Estas cinco temporadas me han hecho sentir como un armero más con nuestros disgustos y alegrías", confesó.

Palacios añadió que mantiene la "ilusión intacta" por seguir trabajando para que el Eibar siga en esa buena línea.

"Quiero darlo todo para que al menos el club esté en Segunda División. Hemos tenido muy cerca volver a Primera. Pero siempre hemos estado luchando y nos hemos levantado de los momentos duros. Voy a seguir trabajando para seguir sintiéndonos orgullosos de Ipurua y de la Ciudad Deportiva", concluyó. EFE

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