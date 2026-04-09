Dos incendios forestales activos en Cantabria

Santander, 9 abr (EFE).- Cantabria registra a mediodía de este jueves dos incendios forestales activos, que se encuentran en las localidades de Viaña (Vega de Pas) y Bárcena Mayor (Los Tojos), y otros cinco controlados.
Así lo ha expresado el director general de Biodiversidad del Gobierno de Cantabria, Ángel Serdio, en un audio remitido a los medios de comunicación.
El Ejecutivo cántabro mantiene activo la totalidad del operativo en toda la región y el nivel de preemergencia del Plan Especial de Protección Civil de Incendios Forestales.
En tan solo nueve días del mes de abril se han declarado un total de 144 incendios forestales en la comunidad autónoma. EFE
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