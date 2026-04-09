Cuerpo prevé que el plan anticrisis frene hasta 1 punto la inflación en los próximos meses

Madrid, 9 abr (EFE).- El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha apuntado este jueves que las medidas aprobadas para paliar las consecuencias del conflicto en Oriente Medio podrían contener la inflación "entorno a 8, 9 décimas, incluso 1 punto" en estos tres meses.

En declaraciones en TVE, Cuerpo ha defendido que la bajada del IVA para la electricidad, el gas y los carburantes aprobada hasta junio va a suponer un alivio para los ciudadanos, y ha reiterado que el Gobierno valorara la necesidad de extender, ajustar o tomar nuevas medidas en función de cómo evolucione el conflicto.

"El impacto final dependerá de cuánto dure el conflicto", ha insistido Cuerpo, que ha vuelto a incidir en la dificultad de presentar unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) en un contexto de tanta incertidumbre.

Así, ha dicho que la prioridad del Gobierno es poder elaborar unas previsiones macroeconómicas ajustadas a la nueva realidad que permitan "aterrizar" unas nuevas cuentas.

"Yo creo que estamos en el momento de hacer una valoración de ese paso cero de los presupuestos, que es el escenario que los sustenta, para poder tener unos presupuestos que estén ajustados a la realidad de nuestra economía y que no sean papel mojado", ha reflexionado el vicepresidente primero, que se ha referido al horizonte de las próximas dos semanas.

"Es importante tener en cuenta los tiempos de la evolución de la de la guerra. Nosotros tenemos medidas puestas sobre la mesa para los próximos tres meses. Veremos cómo se desarrolla la situación sobre el terreno con esta negociación que está en curso", ha añadido.

"Si a lo largo de las próximas dos semanas podemos tener ya una solución definitiva (...) ayudaría también a realizar escenarios (de previsiones macroeconómicas)", ha afirmado.

Sobre el decreto de la vivienda, Cuerpo ha asegurado que "hay días para la negociación" y que esperan poder conseguir los apoyos suficientes para sacar adelante las medidas. EFE