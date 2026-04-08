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Veintiséis incendios forestales en Cantabria, donde el riesgo sigue "alto o muy alto"

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Santander, 8 abr (EFE).- Cantabria registra, pasadas las 6:00 horas de este 8 de abril, 26 incendios forestales activos y, a pesar de que se espera "una leve mejoría" de la situación meteorológica, el riesgo de que continúen los fuegos sigue siendo "alto o muy alto" y así se mantendrá hasta "al menos el próximo viernes".

Así ha resumido esta mañana de miércoles la situación en los montes y bosques de la comunidad autónoma el director general de Biodiversidad del Gobierno cántabro, Ángel Serdio.

En un audio remitido a los medios de comunicación, Serdio ha recordado que ayer se produjeron un total de 38 incendios forestales en Cantabria y hoy se mantienen 26 focos activos.

Ha recordado que la "situación más delicada" afecta al valle del Saja, en concreto a los municipios de Ruente, Cabuérniga y los Tojos.

En esos municipios, según Serdio, los bomberos del 112 tuvieron anoche que intervenir para evitar que las llamas alcanzaran algunas viviendas.

Serdio ha avisado que el riesgo de que el fuego continúe en los montes cántabros sigue siendo "alto o muy alto", y que esa situación "se mantendrá por lo menos hasta el próximo viernes", a pesar de que las previsiones meteorológicas apuntan una reducción de la temperatura y la llegada de precipitaciones. EFE

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