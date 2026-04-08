Temas del día de EFE España del jueves 9 de abril de 2026

JUICIO ÁBALOS

Madrid - El Tribunal Supremo prosigue el juicio al exministro José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama por el caso de las mascarillas, con la declaración de testigos como Carmen Pano, quien afirma haber llevado sobres con dinero en efectivo a la sede del PSOE.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

IRÁN GUERRA

Madrid - El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, comparece en el Congreso para informar de la posición de España ante el conflicto en Oriente Medio tras el acuerdo para una tregua entre Estados Unidos e Irán y para explicar también los pormenores del acuerdo sobre Gibraltar.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

SANIDAD EUTANASIA

Madrid - Sanidad aborda con las comunidades autónomas en un Consejo Interterritorial extraordinario el manual de buenas prácticas para la eutanasia, que busca agilizar el proceso, especialmente en casos urgentes, y da más peso a la enfermería en el acompañamiento. Un encuentro que se produce bajo la sombra de la huelga de médicos que aún se mantiene.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

TURISMO PERSPECTIVAS

Madrid - Exceltur hace público un análisis detallado de cómo están afectando este año al sector turístico español la inestabilidad internacional y el encarecimiento del combustible provocados por el conflicto de Oriente Medio.

(Texto)

VIVIENDA COYUNTURA

Madrid - El Consejo General del Notariado da a conocer los datos de compraventa de vivienda en España por parte de extranjeros durante la segunda mitad de 2025, después de que en el primer semestre crecieran las operaciones un 2 por ciento, con británicos, marroquíes y alemanes a la cabeza.

(Texto)

SISTEMA PENSIONES

Madrid - El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, presentan INTegraSS, la nueva herramienta que permitirá a la Administración proyectar el gasto a largo plazo de las pensiones en España.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

PARTIDOS IZQUIERDA

Barcelona - En medio del debate sobre la unidad de los partidos a la izquierda del PSOE, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, y la exministra y número dos de Podemos, Irene Montero, protagonizan un acto público en Barcelona con el título ¿Qué hay que hacer?'.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

ISABEL ALLENDE

Madrid - Isabel Allende presenta su nueva obra, 'La palabra mágica. Una vida escrita', un libro sobre el oficio de escribir, la magia de la creación y el poder transformador de las palabras, y en el que reflexiona sobre el papel que ha tenido la escritura a lo largo de su vida.

(Texto) Recursos de archivo en EFEServicios 8011880584

JOHN IRVING

Barcelona - El escritor estadounidense John Irving regresa al orfanato de la novela 'Príncipes de Maine, reyes de Nueva Inglaterra', adaptada al cine como 'Las normas de la casa de la sidra', en su nueva obra 'La reina Esther', la historia de una huérfana que se convierte en un 'angel de la guarda' para su nueva familia, sobre la que este jueves habla con la prensa.

(Texto) Recursos de archivo en EFEServicios 8008925150

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

09:00h.- Madrid.- POLÍTICA EXTERIOR.- El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, comparece en el Congreso para informar sobre el acuerdo para Gibraltar y la guerra en Oriente Medio, entre otros asuntos. Congreso. (Texto) (Foto) (Vídeo)(Audio)

09:00h.- Madrid.- GOBIERNO CANARIAS.- Desayuno informativo con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, organizado por Fórum Europa y presentado por la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido. Hotel Mandarin Oriental Ritz. Plaza de la Lealtad, 5. (Texto)(Foto) (Vídeo) (Audio)

09:30h.- Madrid.- CONSEJO ESTADO.- El Consejo de Estado celebra sus 500 años en el Museo del Prado con una fotografía de los miembros de su comisión permanente junto a un cuadro de Carlos V, creador de esta institución en 1526. Museo del Prado. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:00h.- Madrid.- COMISIÓN KOLDO.- El empresario Julio Martínez Martínez, dueño de Análisis Relevante, consultora vinculada al rescate financiero de la aerolínea Plus Ultra, comparece en la comisión de investigación del caso Koldo del Senado. Senado. (Texto)

11:00h.- Madrid.- DERECHOS CIVILES.- El rey preside la conmemoración del 60 aniversario de los pactos internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales aprobados por la ONU en 1966. Facultad de Derecho de la Universidad Complutense. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00h.- Minas de Riotinto (Huelva).- MEMORIA DEMOCRÁTICA.- El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, preside el acto de homenaje y entrega de restos del cabo de la Guardia Civil Luis Ortega Godoy, en el cementerio de Minas de Riotinto (Huelva). Cementerio Municipal Santa Bárbara. (Texto)

11:30h.- Madrid.- CONGRESO MESA.- Reunión de la Mesa del Congreso. Congreso de los Diputados. (Texto) (Foto)

12:30h.- Madrid.- CONGRESO JUNTA.- Reunión de la Junta de Portavoces del Congreso. Congreso. (Texto) (Foto)

12:15h.- Málaga.- PARTIDOS VOX.- Vox celebra una reunión conjunta del comité de acción política, el comité ejecutivo nacional y portavoces nacionales y regionales. Al término, el secretario general del partido, Ignacio Garriga, atiende a los medios. Parador Málaga Golf. (Texto) (Foto)

16:00h.- Madrid.- AFGANISTÁN MUJERES.- Jornada 'Solidaridad afgana', un encuentro de expertas del ámbito jurídico y los derechos humanos para dar visibilidad a la situación que viven las mujeres y niñas bajo el régimen talibán. Avenida de los Reyes Católicos 4. (Texto)

18:30h.- Barcelona.- PARTIDOS IZQUIERDA.- El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, y la número dos de Podemos, Irene Montero, protagonizan un acto público en Barcelona en torno a la unidad de las izquierdas. Campus de la Ciutadella (Universidad Pompeu Fabra). (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

18:45h.- Barcelona.- FORO POLITICO.- El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, interviene en la inauguración del 'European Pulse Forum' organizado por Politico, en la que participan también la exministra española de Asuntos Exteriores Ana Palacio. (Texto)

19:30h.- Málaga.- PARTIDOS VOX.- El presidente de Vox, Santiago Abascal, interviene en el acto de presentación de candidatos para las elecciones de Andalucía del próximo 17 de mayo. Plaza de Mateo Luzón. (Texto) (Foto)

ECONOMÍA

Madrid.- VIVIENDA COYUNTURA.- El Consejo General del Notariado publica los datos de compraventas de vivienda por parte de extranjeros. (Texto) (Infografía)

09:30h.- Madrid.- EXOLUM ENERGÍA.- La Vicepresidenta Tercera del Gobierno y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen Muñoz, participa en la II edición del Observatorio de Tendencias en el Contexto de la Transición Energética de Exolum. Calle de Cervantes, 42 (Palacio de Neptuno).

09:30h.- Barcelona.- CUPRA ESTRATEGIA.- Presentación mundial del Cupra Raval, primer vehículo eléctrico que se fabricará en la planta de Martorell en un acto en el que participa el consejero delegado de Cupra y Seat, Markus Haupt, y en el que ofrecerá un concierto Nathy Peluso en el centro de la ciudad condal. Paseo de Gracia, 109 Barcelona. Casa Seat. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

10:00h.- Santiago de Compostela.- CENTRO SUPERCOMPUTACIÓN.- El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, visita el Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA), en Santiago.

10:30h.- Ciudad Real.- SINDICATOS CCOO.- Atención a los medios del secretario general de CCOO, Unai Sordo, y del vicepresidente segundo de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, previo al homenaje del sindicato al pintor Pepe Ortega y Estampa Popular. Biblioteca Pública del Estado. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00h.- Madrid.- TURISMO PERSPECTIVAS.- Exceltur presenta los resultados empresariales del primer trimestre del año y de la Semana Santa, y las previsiones para el segundo trimestre, así como un análisis de los efectos del conflicto de Oriente Medio sobre el sector turístico español. Hotel Fénix Gran Meliá. Calle Hermosilla, 2.(Texto)

11:00h.- Madrid.- VIVIENDA ALQUILER.- Alquiler Seguro ofrece una rueda de prensa para exponer su reacción a la resolución del expediente del Ministerio de Consumo, que le sanciona con 3,6 millones de euros por prácticas abusivas contra inquilinos. Sede central de Alquiler Seguro. (Avenida de América, 18).

11:45h.- Barcelona.- EMPRESARIAS REINA.- La Reina Letizia preside una reunión de trabajo con la Associació de Dones Empresàries de Lleida y la entrega de los premios AP! Lleida, que se celebran en la Catedral de La Seu Vella de Lleida. Turó de la Seu Vella, (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00h.- Bergondo (A Coruña).- LABORATORIO IA.- El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, interviene en el lanzamiento del Laboratorio de Ideas en Inteligencia Artificial de AESIA. Pazo de Mariñán. Bergondo (A Coruña). Tras su intervención, atiende a los medios.

15:00h.- Barcelona.- EMPRESAS MANGO.- El presidente y CEO de Mango, Toni Ruiz, participa en un coloquio en el Círculo Ecuestre sobre la evolución del sector de la moda y los retos del crecimiento internacional. 'Streaming'. (Texto)

17:45.- Madrid.- CUPRA ESTRATEGIA.- El consejero delegado (CEO) del Grupo Volkswagen, Oliver Blume, y el CEO de Cupra, Markus Haupt, participan en la presentación mundial del nuevo Cupra Raval. Cupra City Garage. Madrid. c / Serrano, 88. (Texto) (En la presentación de Madrid ofrece un concierto Guitarricadelafuente a las 18:00h. en la Puerta del Sol) (Vídeo)

Madrid.- ACCIDENTE ADAMUZ.- La Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz se reúne con representantes de Iryo.

JUSTICIA Y SEGURIDAD

08:30h.- Barcelona.- DEFENSA EUROPA.- El director ejecutivo de la Agencia Europea de Defensa, el teniente André Denk, participa en un desayuno informativo organizado por CIDOB. Elisabets, 12.

10:00h.- Madrid.- JUICIO ÁBALOS.- El Tribunal Supremo celebra la tercera sesión del juicio al exministro José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama por el caso de las mascarillas. Tribunal Supremo. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

10:00h.- Madrid.- JUICIO ASESINATO.- La Audiencia Provincial de Madrid reanuda el juicio con jurado a dos hombres -padre e hijo- acusados de asesinar a otro a tiros en Madrid en julio de 2023, durante una reyerta entre clanes familiares en la que presuntamente se disparó a otras cuatro personas. C/ Santiago de Compostela, 96.

11:00h.- València.- SALVAMENTO MARÍTIMO.- Salvamento Marítimo presenta la embarcación de nueva construcción salvamar Aldebarán, que incorpora los medios más modernos en navegación, comunicaciones, sistemas de búsqueda y salvamento, en un acto con asistencia del director de Salvamento Marítimo, José Luis García Lena. Puerto, Dársena de servicios, s/n (Texto)

13:15h.- Madrid.- ACOSO SEXUAL.- El ex responsable de redes sociales de Vox Javier Esteban está citado a declarar como investigado en el Juzgado de Instrucción n° 4 de Madrid tras ser denunciado por acoso sexual a un menor. Juzgado de instrucción número 4. Plaza de Castilla,1 (Texto)

18:30h.- Madrid.- JUSTICIA GRATUITA.- El Consejo General de la Abogacía Española acoge un debate con representantes de los partidos políticos para preparar la nueva Ley de Justicia Gratuita, en el 30º aniversario de la norma. Paseo de Recoletos 13.

SOCIEDAD

09:30h.- Madrid.- PABLO BUSTINDUY.- El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, interviene en un desayuno coloquio en el Club Siglo XXI. Edificio Eurobuilding, Padre Damián, 23 izda. (Texto) (Foto)

09:30h.- Barcelona.- ADICCIONES JUEGO.- La entidad ACENCAS presenta un estudio del perfil clínico, psicológico y social de las personas con adicciones al juego. Museu Marítim. Av. de les Drassanes, S/N. (Texto)

09:30h.- Lleida.- PRINCESA GIRONA.- La Fundación Princesa de Girona celebra el Día del Talento en una jornada en Lleida en la que participan tres de sus premiados: Marc Bonavia, Patricia Aymà Maldonado y Hatim Azahri Akhnous. Carrer la Palma, 33. (Texto)

10:00h.- Madrid.- CONDICIONES VIDA.- La Plataforma de Infancia, compuesta por más de 70 organizaciones, presenta su análisis sobre la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) con enfoque de infancia 2026. Sala Ecooo en Madrid. Calle Escuadra, 11.

10:00h.- Madrid.- COMISION DISCAPACIDAD.- Comparecencias en la Comisión de Políticas Integrales de Discapacidad, entre ellas, de la directora de la Agencia Estatal de Seguridad Aérez, Montserrat Mestres. Senado (Sala Europa)

10:00h.- Madrid.- DEFENSOR PUEBLO.- Visita del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, para presentar el Informe Anual. Senado (Despachos de Honor)

10:20h.- Madrid.- SANIDAD EUTANASIA.- Pleno extraordinario del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS). La ministra de Sanidad, Mónica García, ofrecerá declaraciones antes de comenzar la reunión, que será online. Ministerio de Sanidad. (Texto)(Foto) (Vídeo)

12:00h.- Madrid.- PERSONAS SORDAS.- La Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) presenta la guía Por un Buen Trato a las Personas Mayores Sordas. C/ Islas Aleutianas 28.

17:00h.- Puerto de la Cruz (Tenerife).- SALUD CUIDADOS PALIATIVOS.- La Sociedad Española de Cuidados Paliativos Pediátricos celebra su noveno Congreso Nacional con el lema 'Escalando juntos hacia la cima de los cuidados'. Hotel Meliá Costa Atlantis.

CULTURA Y TENDENCIAS

Madrid.- VIDEOJUEGOS JORNADAS.- La Asociación Española de Videojuegos (AEVI) y DEV celebran el próximo 9 de abril la jornada Beyond the Game, un encuentro que reunirá en el Espacio Fundación Telefónica de Madrid a expertos de distintos ámbitos para reflexionar sobre el impacto del videojuego. Espacio Fundación Telefónica. (Texto)

10:00h.- Sigüenza (Guadalajara).- PATRIMONIO HISTÓRICO.- Celebración de las 98 reunión del Consejo de Patrimonio Histórico, que inaugura el ministro de Cultura, Ernest Urtasun. Parador de Turismo. (Texto) (Foto)

10:30h.- Madrid.- PALACIO REAL.- Patrimonio Nacional reabre la Real Armería del Palacio Real de Madrid tras la remodelación que ha permitido la instalación de un nuevo sistema de iluminación que recrea la luz natural del antiguo lucernario del siglo XIX. Real Armería del Palacio Real. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00h.- Madrid.- PRADO GOYA.- El Museo del Prado conmemora el hito que supuso la recuperación, hace 40 años, del retrato de La Marquesa de Santa Cruz, de Francisco de Goya. Puerta de Murillo (junto al Botánico).

11:00h.- Madrid.- CULTURA LIBROS.- Casa del Libro organiza una manifestación silenciosa encabezada por Sonsoles Ónega, Manel Loureiro, Inma Rubiales, Pedro Simón y Odile Fernández con motivo del Día del Libro para reivindicar que leer es, hoy más que nunca, un acto de rebeldía. Plaza de Pedro Zerolo.

11:00h.- Sevilla.- DINOSAURIOS EXPOSICIONES.- CaixaForum Sevilla presenta Dinosaurios de la Patagonia, una exposición desarrollada por el Museo Paleontológico Egidio Feruglio (MEF). CaixaForum Sevilla (C/ López Pintado, s/n)

11:30h.- Barcelona.- MICHAEL WHITE.- Michael White, la leyenda del jazz de Nueva Orleans, da una rueda de prensa con motivo de su participación en el Barcelona Springtime Swing. Fundación de estudios estadounidenses. (Via Augusta, 121) (Texto)

12:00h.- Madrid.- TEATRO REAL.- La ópera 'La novia vendida' del checo Bedřich Smetana, una divertida comedia romántica rural inspirada en el folclore de Bohemia vuelve al Teatro Real después de 102 años. Teatro Real. Entrada Felipe V. (Texto)

12:00h.- Barcelona.- ÓPERA LLIURE.- El Teatre Lliure presenta 'Los Estunmen', un espectáculo de ópera dirigido por Nao Albet y Marcel Borràs, con música de Fernando Velázquez que interpretará la Orquesta del Liceu. Teatre Lliure Montjuic/On line. (Texto) (Foto)

12:30h.- Sigüenza (Guadalajara).- MEMORIA DEMOCRÁTICA.- El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, preside el acto de restitución de obras incautadas y no devueltas por la dictadura franquista en Sigüenza, en el que también interviene el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y el director del Museo del Prado, Miguel Falomir. Museo Diocesano de Arte Antiguo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:30h.- Madrid.- LÁZARO GALDIANO.- El Museo Lázaro Galdiano presenta 'La casa del agua', una instalación del artista vallisoletano Ángel Marcosl. Museo Lázaro Galdiano. (C/Serrano 122).

13:15h.- Sevilla.- CAYETANA ALBA.- Cayetano Martínez de Irujo, hijo de la duquesa de Alba, y la bailaora Cecilia Gómez, directora y autora del espectáculo flamenco original, presentan 'Cayetana, su pasión', dentro de los actos conmemorativos del centenario de Cayetana de Alba. Teatro Maestranza. Paseo Cristóbal Colón, 2.

16:00h.- Barcelona.- JOHN IRVING.- El escritor estadounidense John Irving presenta su nueva novela 'La reina Esther', en una rueda de prensa telemática. (Texto)

16:15h.- Sevilla.- FLAMENCO ESPECTÁCULOS.- La bailaora y coreógrafa malagueña Rocío Molina mantiene un encuentro con los medios de comunicación para conversar sobre su espectáculo ‘Calentamiento’. Teatro Central.

17:00h.- Madrid.- ISABEL ALLENDE.- Isabel Allende presenta en rueda de prensa 'online' su nueva obra, 'La palabra mágica. Una vida escrita'. streaming (Texto)

19:00h.- Madrid.- LIBRO NOVEDADES.- El Instituto Cervantes organiza un encuentro con la escritora Clara Obligado y el ilustrador Agustín Comotto, en torno a su obra 'Exilio', de la editorial Páginas de Espuma. C/Alcalá, 49 o el canal de Youtube del Instituto Cervantes.

19:00h.- Madrid.- SALMAN RUSHDIE.- El escritor Salman Rushdie dialoga -en directo (online) desde Nueva York- con el conservador del Museo del Prado, Alejandro Vergara, sobre las conexiones entre el último libro del escritor, 'La penúltima hora', y la obra del Bosco y las 'Pinturas negras', mencionadas en uno de los relatos incluidos en el libro. Auditorio del Museo del Prado.

19:30h.- Madrid.- PREMOIS FUGAZ.- Lectura de nominados de los Premios Fugaz de cortometrajes. Auditorio del Centro Cultural Casa del Reloj (Paseo de la Chopera, 6).

19:00h.- Granada.- CULTURA LORCA.- Estreno del documental 'Enlorquecido', de Miguel Poveda Palacio de Congresos.EFE

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