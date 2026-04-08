Casa Decor apuesta por el concepto abierto y los tonos cálidos

Inmaculada Tapia

Madrid, 8 abr (EFE).- Cocinas, vestidores, cuartos de baño, zonas de trabajo o de paso, iluminación y tecnología en el hogar, además de jardines, áreas de relajación o de lectura son las propuestas sobre las que tomar ideas en Casa Decor que apuesta por casas de concepto abierto, tonos cálidos, donde el lujo está en los materiales.

Casa Decor ha trasladado su sede por primera vez al Barrio de las Letras de Madrid donde la casa palacio del marqués de los Vélez y conde de Niebla, un edificio construido entre 1892 y 1895 por el arquitecto Enrique Sánchez y Rodríguez, acoge desde el 9 de abril al 24 de mayo las propuestas de interioristas nacionales (54 %) e internacionales (46 %) en 47 espacios.

Un edificio cuyo exterior no llama especialmente la atención pero, una vez dentro, la escalera abierta al vestíbulo, con una caja semicircular muy marcada y el techo con una gran vidriera coronada por el escudo familiar y una bóveda con lucernario, establecen que la magia está a punto de producirse con espacios consecutivos que coinciden en el uso de tonos tierra, gris claro y pardo o cobre, tonos que llaman a la calma.

Es común en muchos de ellos la presentación de paredes texturizadas para huir de los acabados lisos. Es el caso de la propuesta de Inmaculada Recio, que combina la cocina, con muebles engomados antihuellas, y sala de estar donde viste una magnífica pared en lino bordado, "una joya", explica a EFE.

Otra de las combinaciones cocina-sala de estar-lugar de lectura es la que realiza Beatriz Tejada. "Cada vez más se realiza este tipo de espacios abiertos -comenta- que tiene que ver con el concepto de vida. Es una manera de ampliar la casa, las reformas van así enfocadas".

Si bien en ninguna de estas apuestas los aparatos como la televisión no tienen un lugar preferente, la tecnología se sustenta en crear un ambiente lumínico sereno, con grandes electrodomésticos que realicen su función de manera silenciosa, a pesar de su potencia, mientras que hay soluciones muy prácticas para ocultar los pequeños cuando no se utilizan con puertas y sistemas giratorios.

Entre los espacios más curiosos está el de Marta Miñarro que propone una caja dentro de una caja, inspirado en la unidad habitacional de Le Corbusier, un 'loft' donde en un espacio mínimo hay armario, cocina, además de un lugar para sentarse, todo perfectamente encajado.

O el de La Redoutte, que celebra su 200 aniversario en Casa Decor, decorando un camerino que podría ser el de la artista Joséphine Baker.

Aún con la misión del Artemis II sin finalizar, quienes parecen haber viajado a la luna ha sido el equipo de Rebuelta Domecq, que han imaginado una habitación de hotel, 'Orbita e Materia', para el espacio de Italia, amueblado con firmas de este país, donde sitúan a la Luna y su simbología como protagonista con una gran lámpara alusiva y un techo delicadamente pintado de cielo.

El estudio Mayice ha sido el artífice de la terraza de la última planta del edificio con celosías cerámicas de Nuet, en gres extrusionado en muros y suelos que llevan hasta una escalera desde que se ve el cielo y las terrazas escondidas de los edificios aledaños.

Celosías como elemento decorativo para crear espacios cambiantes es también la apuesta de Impar Grupo, además del espacio 'Kamaleohm' de Viteri/Lapeña que ha transformado un material como la arcilla, que curvan y colocan en vertical "es pura artesanía, como los techos".

El interiorista Raúl Martins ha sido el encargado de dar forma al restaurante que se sitúa en la maravillosa capilla del edificio que mandó construir Congregación de las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús donde se mezcla elementos platerescos y góticos con detalles modernistas, que ha realzado los elementos históricos con una lectura contemporánea de los materiales "preservando la monumentalidad del espacio", ha dicho a EFE Martins.

Materiales como corcho reciclado, tubos de bajantes de polímero industrial, para dividir el espacio del apartamento creado por Zooco Estudio, madera reciclada o residuos textiles son algunos de los elementos utilizados a lo largo de las cuatro plantas de esta singlar casa-palacio que se convertirá en hotel, una vez finalizada Casa Decor. EFE

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