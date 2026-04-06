Temas del día de EFE España del martes 7 de abril de 2026

JUICIO ÁBALOS

Madrid - El Tribunal Supremo comienza el juicio al exministro José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama por el caso de las mascarillas, una presunta trama de corrupción para lucrarse con material sanitario durante la pandemia.

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JUICIO KITCHEN

Madrid - La Audiencia Nacional continúa resolviendo cuestiones previas al juicio al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, su número dos y parte de la cúpula policial durante el primer gobierno de Mariano Rajoy por la denominada operación Kitchen, el supuesto espionaje parapolicial al extesorero del PP Luis Bárcenas para conseguir documentos comprometedores para ese partido.

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POLÍTICA PARTIDOS

Madrid - La actividad parlamentaria recupera el pulso tras la Semana Santa con una sesión plenaria en el Senado donde los ministros del Gobierno responderán a la oposición, con los partidos muy pendientes de los juicios por corrupción que acaparan la actualidad esta semana.

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CRIBADOS CÁNCER

Sevilla - La Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama) presenta en los juzgados de Sevilla la primera de las demandas para solicitar a la Junta de Andalucía indemnizaciones por los fallos en el programa de cribados, después de que sus reclamaciones patrimoniales no hayan sido atendidas.

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ESTATUTO UNIVERSITARIO

Madrid - El Ministerio de Universidades ha activado el decreto que reformará el Estatuto del estudiante universitario, que data de 2010, y persigue que se puedan compatibilizar los estudios con la actividad laboral del alumnado, buscar soluciones a los altos precios del alojamiento y a la limitación de la oferta pública de empleo para determinadas titulaciones.

(Texto) Recursos de archivo en EFEServicios 8022435999

MEMORIA DEMOCRÁTICA

Barcelona - Eran carpinteros, albañiles o mecánicos, la mayoría en la treintena, sin hijos y militantes de partidos comunistas o antifascistas: dos trabajos de investigación encargados por la Generalitat esbozan el perfil de los brigadistas internacionales desaparecidos en Cataluña durante la Guerra Civil, un millar de los cuales ya están identificados.

(Texto) Recursos de archivo en EFEServicios 8005097536

PREMIO AENA

Barcelona - Héctor Abad Faciolince, Nona Fernández, Marcos Giralt Torrente, Samantha Schweblin y Enrique Vila-Matas, los cinco finalistas del primer premio AENA de Narrativa Hispanoamericana, dotado con un millón de euros a una obra ya publicada, ofrecen una rueda de prensa el día previo al fallo del jurado.

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AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

09:00h.- Sevilla.- ELECCIONES ANDALUCÍA.- La candidata del PSOE a la presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, participa en el desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum. Hotel Alfonso XIII. (Texto) (Foto)

09:30h.- Madrid.- CONSEJO MINISTROS.- Reunión del Consejo de Ministros. Rueda de prensa posterior. Palacio de la Moncloa. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio) (Directo)

10:00h.- Madrid.- FISCALIDAD AUTONÓMICA.- Presentación del estudio 'Panorama de la fiscalidad autonómica y foral 2026'. Sede del Consejo General de Economistas. (Texto)

10:30h.- Madrid.- SENADO PORTAVOCES.- Reunión de la Junta de Portavoces del Senado. Senado. (Texto)

11:00h.- Madrid.- ESPAÑA UZBEKISTÁN.- El vicepresidente primero del Senado, Javier Maroto, recibe al ministro de Exteriores de Uzbekistán, Bakhtiyor Saidov. Despachos de Honor del Senado. (Texto)

11:00h.- Madrid.- SENADO IBEROAMÉRICA.- La Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado debate y vota varias mociones, entre ellas, sobre la cumbre iberoamericana que se celebrará este año en Madrid y sobre las situaciones políticas que se viven en Venezuela, Cuba y Guatemala. Sala Manuel Giménez Abad del Senado. (Texto)

11:00h.- Córdoba.- ELECCIONES ANDALUCÍA.- El candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ofrece una rueda de prensa para informar de la reunión que mantendrá previamente con la secretaria de CCOO en Córdoba, Marina Borrego. Sala Primero de Mayo de CCOO.

11:20h.- Madrid.- AUDIENCIAS MILITARES.- Audiencias militares del rey en el palacio de El Pardo. Palacio El Pardo .(Texto) (Foto) (Vídeo)

11:30h.- Madrid.- ESPAÑA BIELORRUSIA.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantiene un encuentro con la líder de la oposición en Bielorrusia, Svetlana Tijanóvskaya. Moncloa. Cobertura oficial.

11:30h.- Madrid.- RADIO CLÁSICA.- La reina Sofía visita RNE con motivo del 60 aniversario de Radio Clásica. Avda. Radio Televisión, 4. Pozuelo de Alarcón (Madrid). (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:30h.- Madrid.- ESPAÑA UZBEKISTÁN.- El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, mantiene una reunión con el ministro de Asuntos Exteriores de la República de Uzbekistán, Bakhtiyor Saidov. Palacio de Viana.

14:00h.- Madrid.- SENADO PETICIONES.- La Comisión de Peticiones del Senado aprueba el dictamen sobre las peticiones recibidas en el anterior período de sesiones. Sala Clara Campoamor del Senado. (Texto)

16:00h.- Madrid.- SENADO PLENO.- Sesión plenaria en el Senado, que comienza con las preguntas e interpelaciones del control al Gobierno por parte de la oposición sobre asuntos como la política exterior, la seguridad ferroviaria, el accidente de Adamuz, las crisis de precios de los combustibles y las medidas para paliar el impacto de la guerra en Iran. Senado. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

17:30h.- Madrid.- ESPAÑA BIELORRUSIA.- El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, mantiene un encuentro con la líder de la oposición en Bielorrusia, Svetlana Tijanóvskaya. Palacio de Viana.

19:00h.- Torrejón de Ardoz (Madrid).- PARTIDOS PP.- La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Ester Muñoz, participa en el Coloquio 'Mes de la mujer en Torrejón de Ardoz'. Salón de Actos de la Casa de la Cultura (C/ Londres)

ECONOMÍA

09:30h.- Madrid.- SECTORES BANCA.- La presidenta de la Asociación Española de Banca (AEB), Alejandra Kindelán, y el director general de CECA, Antonio Romero, conversan sobre la contribución del sector bancario al crecimiento económico en un acto organizado por el Instituto Español de Banca y Finanzas (IEBF). CUNEF Universidad. Aula Magna. Edificio D. Planta Baja. (C/ Beatriz de Bobadilla, 18)

10:00h.- Madrid.- BANCO ESPAÑA.- El Banco de España publica el informe institucional de 2025 en el que ofrece una visión de la institución y de las actividades realizadas a lo largo del año.

10:00h.- Madrid.- ASEDAS SUPERMERCADOS.- La asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas) presenta el informe 2025 sobre absentismo en supermercados. C/ Cedaceros, 11 (Espacio Bloke)

10:00h.- Madrid.- AIREF BALANCE.- Comparecencia de la expresidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) Cristina Herrero ante la Comisión de Hacienda del Senado. Senado. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Vídeo)

10:30h.- Madrid.- IRÁN GUERRA.- La presidenta del Banco Europeo de Inversiones, Nadia Calviño, interviene en un evento organizado por el Real Instituto Elcano. C/O'Donell, 10. (Texto) (Vídeo)

11:00h.- Madrid.- ACCIÓN SINDICAL.- UGT y CCOO presentan el documento 'Propuesta sindical unitaria', donde se analizan las medidas de vivienda, despido, contrato a tiempo parcial, diálogo social y negociación colectiva que plantean las organizaciones sindicales. Fernández de la Hoz, 12, 2ª planta. (Texto)

11:30h.- Madrid.- TURISMO CARTELES.- El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, asiste a la presentación del libro 'La imagen de España a través de sus carteles turísticos'. Círculo de Bellas Artes.

12:00h.- Madrid.- MERCASA ANIVERSARIO.- La empresa pública de gestión e información de la cadena alimentaria Mercasa celebra su 60 aniversario. Lucernario del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

12:00h.- Zaragoza.- FERIA SMOPYC.- Feria de Zaragoza presenta las novedades de la XX edición del Salón Internacional de Maquinaria de Obra Pública, Construcción y Minería, SMOPYC 2026. Paseo de Isabel la Católica, 2. (Texto) (Foto)

12:00h.- Santander.- TURISMO GASTRONOMÍA.- Presentación de 'Las Cinco Cantabrias', una iniciativa para recorrer el territorio nacional a través de su gastronomía, que llegará a Sevilla, Málaga, Barcelona, Valencia y Madrid, ciudades elegidas por su conexión aérea desde el aeropuerto Seve Ballesteros-Santander. Palacio de Festivales de Cantabria. (Texto) (Foto)

13:00h.- Madrid.- ESPAÑA BEI.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantiene un encuentro con la presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño. Moncloa. Cobertura oficial.

16:00h.- Madrid.- GOBIERNO CNMC.- La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, mantiene una reunión con la presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández. Sede del Ministerio.

16:00h.- Madrid.- ACCIDENTE ADAMUZ.- La Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz se reúne en Madrid con el presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña. Sede de Adif

18:00h.- Madrid.- UGT IU.- El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, se reúne con el coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

19:00h.- Badajoz.- NUCLEAR ALMARAZ.- Presentación del informe de Greenpeace 'Cierre nuclear y transición energética: el caso de Almaraz'. Hospital Centro Vivo.

JUSTICIA Y SEGURIDAD

09:30h.- Valladolid.- JUICIO ATAÚDES.- El juicio contra veintitrés personas acusadas de retirar féretros a los difuntos justo antes de su cremación, para llevarlos de nuevo al tanatorio y ponerlos otra vez a la venta en una funeraria de Valladolid, continúa con la declaración de testigos. Audiencia Provincial de Valladolid. (Texto)

10:00h.- Madrid.- JUICIO KITCHEN.- La Audiencia Nacional prosigue el juicio por la denominada operación Kitchen, el supuesto espionaje parapolicial al extesorero del PP Luis Bárcenas. San Fernando de Henares (Madrid). (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

10:00h.- Madrid.- JUICIO ÁBALOS.- El Tribunal Supremo comienza el juicio al exministro José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama por el caso de las mascarillas. Tribunal Supremo. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

10:00h.- Madrid.- SUCESOS NARCOTRÁFICO.- El juez de la Audiencia Nacional que investiga a una presunta red de narcotráfico en la que estaría vinculado el exjefe de la UDEF en Madrid interroga a un abogado -Mario P.S.- a quien la Policía considera el "arquitecto de las estructuras societarias" que buscaban blanquear los fondos del supuesto líder de la trama. Audiencia Nacional. Calle García Gutiérrez s/n. (Texto)

10:00h.- Madrid.- JUICIO ASESINATO.- La Audiencia Provincial de Madrid juzga a dos hombres -padre e hijo- acusados de asesinar a otro a tiros en Madrid en julio de 2023, durante una reyerta entre clanes familiares de etnia gitana. Sección 5ª Audiencia Provincial de Madrid. Calle Santiago de Compostela, 96.

10:00h.- Madrid.- JUICIO HOMICIDIO.- Un jurado popular juzga a dos acusados que se enfrentan a 15 años de cárcel cada uno por matar a otro conductor en un accidente provocado por un "pique" entre ambos en la M-30 cuando iban drogados. Audiencia Provincial de Madrid.

10:00h.- San Fernando de Henares (Madrid).- FRAUDE PLATAFORMAS.- La Audiencia Nacional juzga a varios presuntos miembros de una trama que habría obtenido 15 millones de euros con la venta ilegal de contenidos audiovisuales, tanto retransmisiones de partidos de fútbol como películas y series, que conseguía pirateando la señal de numerosas plataformas de pago. C/ Límite esquina c/ Mar Cantábrico.

11:00h.- Madrid.- VITO QUILES.- La jueza Sonia Agudo ha citado a Vito Quiles para declarar en calidad de querellado por un delito de revelación de secretos al difundir el domicilio de la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, en redes sociales. Juzgados de Plaza de Castilla. (Texto)

13:00h.- Cartagena (Murcia).- MINISTRA DEFENSA.- La ministra de Defensa, Margarita Robles, visita diversas instalaciones de la Armada.

13:00h.- Sevilla.- CRIBADOS CÁNCER.- La presidenta de Amama, Ángela Claverol, Anabel Cano y varias afectadas más por los fallos de los cribados del cáncer de mama en Andalucía atienden a los medios de comunicación a las puertas de los juzgados para informar de la decisión de demandar a la Junta. Entrada de los Juzgados de El Prado. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Palma.- JUICIO ASESINATO.- Vista para abordar la situación procesal de la mujer condenada a prisión permanente revisable por arrojar a su bebé a un contenedor en Porto Cristo (Manacor). Audiencia de Palma.

SOCIEDAD

10:00h.- Las Palmas de Gran Canaria.- SOCIEDAD INFANCIA.- El presidente canario, Fernando Clavijo, se reúne con la nueva presidenta de Unicef España, María Ángeles Espinosa. Presidencia.

10:30h.- Sevilla.- PUEBLO GITANO.- La Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas FAKALI celebra el acto conmemorativo del Día Internacional del Pueblo Gitano. Abades Triana. C/ Betis, 69.

11:00h.- Madrid.- VIOLENCIA MACHISTA.- Comisión de Seguimiento y Evaluación de las estrategias acordadas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, en la que comparecerán la expresidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica del CGPJ, Ángeles Carmona, la presidenta de la Asociación Stop Violencia de Género Digital, Encarna Iglesias, y la presienta de la Federación de Mujeres Jóvenes, Laura Barrios. Senado (Sala Luis Carandell). (Texto)

11:30h.- Madrid.- PAPA ESPAÑA.- Rueda de prensa de la Conferencia Episcopal Española (CEE) sobre la visita del papa a España, en la que se presentarán aspectos organizativos y financieros del viaje, así como el logo y el lema de la visita. Calle Añastro, 1. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

12:00h.- Madrid.- INFORME MEDICAMENTOS.- Rueda de prensa para presentar el informe 'Los Sistemas Personalizados de Dosificación (SPD) y Programas de Adherencia en la farmacia comunitaria española: una realidad que pide crecer', impulsado por el Consejo General de Colegios de Farmacéuticos. Consejo General de Farmacéuticos. C/ Villanueva 11. 3ª.

13:00h.- Madrid.- MINISTERIO CONSUMO.- El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, se reúne con la secretaria general de FACUA, Olga Ruiz Legido. Sede del Ministerio.

16:00h.- Madrid.- ASUNTOS SOCIALES.- Interpelación del PP en el Senado al ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, para que informe sobre la protección de los derechos de los ciudadanos ante las situaciones que afectan al acceso y calidad de los servicios esenciales. Senado. (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00h.- Madrid.- AGRESIONES SEXUALES.- Moción consecuencia de interpelación en el Senado sobre las medidas para luchar contra las agresiones sexuales y mejorar la protección a las víctimas. Senado. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

17:30h.- Toledo.- CATEDRALES CABILDOS.- Atención a los medios de comunicación antes de la inauguración de las XLI Jornadas Nacionales de la Confederación de Cabildos Catedrales y Colegiales de España. Seminario Conciliar de San Ildefonso. Plaza de San Andrés. (Texto) (Foto)

18:00h.- Madrid.- IGLESIA ABUSOS.- El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, mantiene una reunión con representantes de asociaciones de víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica. Palacio de Parcent. Cobertura oficial.

19:00h.- Berango (Bizkaia).- VIOLENCIA MACHISTA.- El Ayuntamiento de Berango y la Asociación de la Mujer de Berango convocan una concentración en repulsa del presunto asesinato machista de una vecina del municipio vizcaíno, ocurrido en Basauri, que la Ertzaintza investiga como un caso de violencia de género. Frontón municipal (Calle Sabino Arana).

Madrid.- RESERVA AGUA.- El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico actualiza los datos de la reserva hídrica en los embalses españoles. (Texto) (Infografía)

CULTURA Y TENDENCIAS

10:00h.- Segovia.- FESTIVAL TITIRIMUNDI.- El museo Esteban Vicente de Segovia acoge la presentación de la cuadragésima edición del Festival Internacional de Títeres 'Titirimundi'. Museo Esteban Vicente. (Texto) (Foto)

10:30h.- Madrid.- PREMIOS MÚSICA.- Lectura de nominaciones de la III edición de los Premios de la Academia de la Música de España. (Texto)

10:30h.- San Sebastián.- CINE VASCO.- La Filmoteca presenta un ciclo dedicado al 'Cine Vasco' en una rueda de prensa en la que participan algunos de sus impulsores. Tabakalera. (Texto) (Foto)

10:30h.- Santander.- PALACIO FESTIVALES.- El ilusionista Jorge Blass presenta, en rueda de prensa, su espectáculo 'Flipar', que llevará el 3 de mayo al Palacio de Festivales de Cantabria. Sala 30 años del Palacio de Festivales de Cantabria. (Texto) (Foto)

11:00h.- Barcelona.- PREMIO ANAGRAMA.- La escritora Carlota Gurt habla de su nueva novela 'Els erms', último Premio Libros Anagrama de Novela en catalán, que también se podrá leer en castellano. Sede Anagrama. Pau Claris 172, principal 2ª. (Texto) (Foto)

12:00h.- Barcelona.- PREMIO AENA.- Rueda de prensa de los cinco finalistas del premio AENA de Narrativa Hispanoamericana que se anunciará el miércoles en Barcelona. Museu Marítim de Barcelona. (Texto) (Foto)

13:00h.- Madrid.- MÚSICA ELECTRÓNICA.- El presidente de la Asociación Española de DJs y productores de música electrónica, Julio Posadas, se reúne con el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, para exponerle las reivindicaciones del sector. Atención a medios a las puertas del Ministerio de Cultura.

15:45h.- Madrid.- ADOLFO DOMÍNGUEZ.- Adriana Domínguez presenta 'El eco de otras voces', la película que ha realizado sobre su padre, el diseñador gallego Adolfo Domínguez, que estará presente en el acto Museo Reina Sofía (Texto).EFE

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