Temas del día de EFE España del lunes 6 de abril de 2026 (13:45 horas)

JUICIO KITCHEN

San Fernando de Henares (Madrid) - La cúpula de Interior con el Gobierno de Rajoy ya en el banquillo por el caso Kitchen

(Texto enviado a las 10:30; 540 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- El PSOE pide anular el juicio del caso Kitchen e insiste en que se investigue de nuevo a Cospedal

(Texto enviado a las 11:44; 538 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- Fernández Díaz pide anular los mensajes con su número dos que motivaron su imputación

(Texto enviado a las 12:31; 663 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

DESEMPLEO MARZO

Madrid - España marca récord con 21.882.147 empleos, al sumar 211.510, un alza histórica en marzo

(Texto enviado a las 9:36; 613 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio) (Infografía)

- El paro cayó en marzo en 14 comunidades, más en Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana

(Texto enviado a las 10:07; 368 palabras)

REY JUAN CARLOS

Madrid - El rey Juan Carlos I llega a Cascais (Portugal) tras asistir en Sevilla a los toros

(Texto enviado a las 13:40; 229 palabras)

TRÁFICO SEMANA SANTA

Madrid - Complicaciones de tráfico en la vuelta de Semana Santa en un lunes festivo en seis comunidades

(Texto enviado a las 13:30; 323 palabras) (Texto) (Foto) (Vídeo)

VIOLENCIA MACHISTA

Bilbao - Detenido un hombre en Berriz (Bizkaia) tras apuñalar a su pareja delante de sus hijos

(Texto enviado a las 12:12; 255 palabras)

SUCESOS AGRESIÓN

Granada - Detenido por agredir con un hacha a tres personas en Montefrío (Granada)

(Texto enviado a las 13:22; 128 palabras)

RUIZ ZAFÓN

Barcelona - Veinticinco años de 'La sombra del viento': "Una novela así nunca la escribiría una IA". Lara Malvesí

(Texto enviado a las 10:39; 665 palabras) (Recursos de archivo: EFEServicios 8003081940 y otros)

ANA REVERTE

Los Corrales (Sevilla) - Ana Reverte, de millones de discos vendidos a la serenidad de su pueblo y la pintura. Fermín Cabanillas

(Texto enviado a las 10:38; 676 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

MODA TENDENCIAS

Madrid - Cereza, frambuesa o fresa, no hay escapatoria: todo al rojo. Inma Tapia

(Texto enviado a las 10:00; 587 palabras) (Texto) (Foto)

TIEMPO PRIMAVERA

Madrid - Llega una borrasca que traerá lluvias, aunque seguirá el calor: más de 30 grados en el sur.

(Texto enviado a las 12:51; 758 palabras) (Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

17:00h.- Sevilla.- PARTIDOS PSOE.- La secretaria general del PSOE de Andalucía y candidata a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, y el escritor y periodista Julio Muñoz, El Rancio, mantienen un encuentro bajo el lema 'El mismo acento'. Cartuja Center CITE. c/ Leonardo da Vinci, 7.

ECONOMÍA

17:00h.- Madrid.- EMPRESAS TECNOLOGÍA.- El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, se reúne con representantes de la empresa MIRIAD, en la sede del Ministerio.

SEGURIDAD Y JUSTICIA

Madrid.- TRÁFICO SEMANA SANTA.- La Dirección General de Tráfico (DGT) termina a las 12 de la noche la operación especial de Semana Santa que se inició el pasado 27 de marzo, periodo en el que prevé que se hayan superado los 17 millones de desplazamientos por carretera. (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00h.- Madrid.- COMISIÓN KOLDO.- La esposa del exdiputado socialista Santos Cerdán, Francisca Muñoz, exsocia trabajadora de Noran Cooperativa Pequeña y presunta beneficiaria de fondos y cuentas de la mercantil Servinabar 2000 S.L., comparece en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

EFE

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