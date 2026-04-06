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El rumano István Kovács arbitrará el Barcelona-Atlético de Madrid

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Madrid, 6 abr (EFE).- El árbitro rumano István Kovács dirigirá el próximo miércoles el partido de ida de cuartos de final de la Liga de Campeones Barcelona-Atlético de Madrid, a las 21.00 horas en el Camp Nou, con el alemán Christian Dingert en el VAR.

El equipo arbitral confirmado por la UEFA incluye a los también rumanos Mihai Marica y Ferencz Tunyogi como asistentes, junto a su compatriota Szabolcs Kovacs como cuarto árbitro y el portugués Tiago Martins como asistente del VAR. EFE

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