El rumano István Kovács arbitrará el Barcelona-Atlético de Madrid

Madrid, 6 abr (EFE).- El árbitro rumano István Kovács dirigirá el próximo miércoles el partido de ida de cuartos de final de la Liga de Campeones Barcelona-Atlético de Madrid, a las 21.00 horas en el Camp Nou, con el alemán Christian Dingert en el VAR.
El equipo arbitral confirmado por la UEFA incluye a los también rumanos Mihai Marica y Ferencz Tunyogi como asistentes, junto a su compatriota Szabolcs Kovacs como cuarto árbitro y el portugués Tiago Martins como asistente del VAR. EFE
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