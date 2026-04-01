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1-1. México empata con Bélgica, en uno de sus mejores partidos del último año

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Redacción deportes, 31 mar (EFE).- La selección mexicana empató este martes 1-1 con Bélgica en uno de sus mejores partidos del último año, en un amistoso celebrado en Chicago como parte de la preparación de ambas selecciones para la Copa Mundial.

Jorge Sánchez le dio ventaja a los mexicanos, en tanto que Dodi Lukebakio rescató la igualada para los europeos.

Después de empatar sin goles el pasado sábado contra Portugal en el estadio Azteca de Ciudad de México, en un partido en el que fueron dominados, los mexicanos salieron envalentonados y, apenas en el segundo minuto de juego, estuvieron cerca de tomar ventaja con una llegada al área de Julián Quiñones.

México mantuvo la posesión y jugó bien sin pelota ante la sorpresa del poderoso rival, candidato a llegar por lo menos a semifinales en la Copa Mundial.

En el minuto 19, en un tiro de esquina, Sánchez rescató un balón rebotado y tocó de pierna zurda para darle ventaja al tri.

Superados en los primeros 45 minutos, los belgas empezaron a poner las cosas en orden pronto. En el 46, Lukebakio aceptó una asistencia de Yuri Tielemans y de zurda puso la pelota al ángulo para el 1-1.

Bélgica cambió a todos sus jugadores, excepto el guardameta Matz Sels, mientras que México hizo seis modificaciones, consecuencia de lo cual el partido se desordenó.

Aunque no hubo muchas llegadas a puerta, Bélgica fue mejor en la segunda parte, aunque no logró vulnerar el arco defendido por el portero mexicano, José Raúl Rangel.

México llegó a 15 triunfos con nueve empates y cinco derrotas en el proceso del entrenador Javier Aguirre.

La selección mexicana reaparecerá el 22 de mayo cuando enfrentará a Ghana, después de lo cual jugará con Australia, el 30 de mayo, y Serbia, el 4 de junio, en tres amistosos antes de debutar en la Copa Mundial, el 11 de junio contra Sudáfrica.

- Ficha técnica:

1. México: José Raúl Rangel; Johan Vásquez, César Montes, Jesús Gallardo, Jorge Sánchez (Israel Reyes m.69), Erik Lira, Orbelín Pineda (Roberto Alvarado m.69), Álvaro Fidalgo (Obed Vargas m.69), Brian Gutiérrez (Erick Sánchez m.84), Raúl Jiménez (Armando González m.68), Julián Quiñones (Alexis Vega m.69).

Seleccionador: Javier Aguirre.

1. Bélgica: Matz Sels; Maxim De Cuyper (Alexis Saelemaekers m.72), Koni De Winter (Zeno Debast m,72), Nathan Ngoy (Arthur Theate m.72), Timothy Castagne (Thomas Meunier m.63); Axel Witsel (Nicolas Raskin m.63), Kevin De Bruyne (Joaquín Seys m.72), Yury Tielmans (Amadou Onana m.63), Louis Openda (Charles De Ketelaere m.63), Mika Godts (Jeremy Doku m.63), Dodi Lukebakio (Lucas Stassin m.72).

Seleccionador: Raúl García.

Goles: 1-0, m.19: Jorge Sánchez; 1-1, m.46: Dodi Lukebakio.

Árbitro: Rosendo Mendoza, de Estados Unidos. Amonestó a Jesús Gallardo, Jorge Sánchez; Kevin De Bruyne, Arthur Theate y Timothy Castagne.

Incidencias: Partido amistoso entre las selecciones de México, decimoquinta del ránking de FIFA, y Bélgica, novena de la lista mundial, celebrado en el Soldiers Field, en Chicago (EE.UU.), ante unos 50.000 aficionados. EFE

(fotos)

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