La pívot Alima Dembelé no volverá a jugar este curso por una lesión en la rodilla

Barcelona, 31 mar (EFE).- La pívot del Joventut Badalona Alima Dembelé no disputará más partidos esta temporada tras sufrir una rotura parcial de los ligamientos cruzados de la rodilla derecha y una distensión del ligamento colateral interno, según ha anunciado este martes el club verdinegro.

La jugadora maliense se lesionó durante un entrenamiento de la semana pasada, y su ausencia supone un contratiempo importante para un equipo que actualmente ocupa la penúltima posición de la Liga Femenina Endesa, con ocho victorias y diecisiete derrotas, el mismo balance de los dos equipos que le preceden en la clasificación.

Dembelé, que llegó a la Penya en el verano de 2023 y el pasado verano renovó hasta 2027, es la jugadora que más puntos, rebotes y minutos acumula esta temporada en el conjunto catalán.

La pívot, de 26 años y 1,90 metros, promedia 17 puntos, con un 47,9% en tiros de dos y un 32,1% en triples, 7,5 rebotes y 1,3 tapones en más de 32 minutos por partido en la máxima categoría del baloncesto femenino español. EFE