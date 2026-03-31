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112-102. Los Hawks derrotan a los Celtics y alargan a 13 su racha de victorias en Atlanta

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Washington, 30 mar (EFE).- Los Atlanta Hawks derrotaron este lunes a los Boston Celtics por 112-102 y extendieron a 13 su seguidilla de victorias en el State Farm Arena, un triunfo clave en sus aspiraciones para los 'playoff'.

Con este triunfo, los Hawks se vengaron de la derrota encajada el pasado viernes en Boston, donde cayeron por 109-102.

Desde el 22 de febrero, los Hawks han firmado un balance de 16-2, incluidos los 13 triunfos seguidos en Atlanta.

Este lunes llegaron a ponerse con un +21 en el último cuarto, con el marcador en 101-80, pero los Celtics respondieron con un parcial de 2-15 hasta el 103-95 que inquietó al State Farm Arena.

Joe Mazzulla reservó a Jayson Tatum, que anoche firmó 32 puntos en su mejor partido desde que se reincorporó al equipo tras casi un año alejado de las pistas por una rotura del Aquiles.

Jaylen Brown acarició el triple-doble con 29 puntos, 10 rebotes y 9 asistencias, pero estuvo menos acertado de lo que estos números parecerían indicar. Terminó con un 9 de 29 en tiros de campo (31 %), un 3 de 9 en triples (33,3 %) y un 8 de 14 en tiros libres (57,1 %).

El 'rookie' español Hugo González aportó 5 puntos y 4 rebotes en algo más de doce minutos y medio.

Para los Hawks, Jalen Johnson terminó con 20 puntos y 12 rebotes, mientras que Onyeka Okongwu también sumó un doble-doble con 20 puntos y 10 rebotes. Dyson Daniels aportó 18 puntos y Nickeil Alexander-Walker 17.

Con un balance de 43-33, los Hawks mantienen la sexta posición en el Este, la última directa a los 'playoff'. Los Celtics (50-25) son segundos, aún con dos partidos de margen sobre los New York Knicks, con solo siete por jugar.

Más allá del resultado, el duelo en Atlanta dejó una sorprendente declaración de Mazzulla en la previa, cuando fue preguntado por la posibilidad de ganar el premio al Entrenador del Año en la NBA gracias a su gran temporada con los Celtics.

"Yo no lo necesito. Creo que es un premio estúpido. No deberían ni darlo. (…) De verdad, no quiero que me lo vuelvan a preguntar ni hablar más de ello. Es simplemente una tontería", dijo Mazzulla. EFE

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