ERC apoya el cierre del espacio aéreo español a aviones implicados en la guerra de Irán

Isaac Albert, vicesecretario de Comunicación y portavoz de Esquerra Republicana, enfatizó la necesidad de un enfoque sostenido frente a la pérdida de poder adquisitivo de la clase trabajadora y la clase media, y lamentó que tanto el Gobierno central como la Generalitat no hayan abordado este problema con suficiente seriedad. Durante una comparecencia pública celebrada este lunes, Albert manifestó la posición del partido ante recientes decisiones gubernamentales e instó a cambios de mayor calado. Según informó el medio de comunicación original, ERC expresó su conformidad con la restricción decretada por el Ejecutivo español sobre el tránsito aéreo vinculado a la guerra de Irán.

El portavoz de Esquerra Republicana afirmó que la formación ve con buenos ojos “todo lo que sea no contribuir a una guerra ilegal”, en alusión a la prohibición que limita el uso del espacio aéreo español para vuelos asociados al conflicto en Oriente Medio. De acuerdo con la cobertura periodística, Albert insistió en que la adopción de esta medida constituye un avance, pero subrayó la exigencia de que los poderes ejecutivos, tanto nacionales como autonómicos, implementen respuestas prolongadas y estructuradas ante la crisis en la región.

Durante la rueda de prensa, tal como publicó la fuente original, Albert dejó en claro que, para ERC, las actuaciones eventuales o las soluciones temporales resultan insuficientes en el actual entorno geopolítico y social. El portavoz abogó por la creación de un “escudo social” que, mediante instrumentos de carácter estructural, proteja a los sectores más vulnerables de los efectos indirectos derivados de la inestabilidad en Oriente Medio, que se refleja en la economía del día a día. En palabras del propio Albert, “esto no va de medidas puntuales, ni de respuestas variables”.

Según consignó el medio, las críticas estuvieron especialmente dirigidas a la gestión tanto del Ejecutivo central como del catalán en torno a la contención de la caída en la capacidad adquisitiva de amplios sectores de la población. El portavoz de ERC consideró que las acciones llevadas a cabo hasta la fecha no bastan para enfrentar la magnitud del reto al que se enfrentan los trabajadores y la clase media. Además, valoró de manera positiva las medidas ya puestas en marcha, aunque reiteró la necesidad de respuestas institucionales mucho más sólidas y duraderas en el tiempo.

Por otro lado, al abordar las negociaciones sobre los próximos presupuestos, Albert informó de la puesta en marcha de grupos de trabajo conjuntos con el Partido Socialista de Cataluña (PSC) y el Govern, con el objetivo de definir los aspectos concretos de las futuras cuentas públicas. El portavoz aclaró que “no retransmitiremos en directo esta negociación, pero sí hemos iniciado los caminos para poder negociar”, según reportó el medio.

El representante de Esquerra Republicana añadió detalles sobre los mecanismos internos establecidos para asegurar tanto la negociación de los presupuestos como el cumplimiento de los acuerdos alcanzados durante la investidura. Según detalló la fuente original, el partido ha puesto especial atención en garantizar la viabilidad y la implementación efectiva de dichos pactos.

A preguntas de la prensa, Albert confirmó también que algunos integrantes del comité directivo del partido asistirán al acto programado para el 9 de abril en Barcelona. Este evento contará con la participación de Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso, y de Irene Montero, exministra y eurodiputada de Podemos, quienes debatirán sobre el porvenir de la izquierda política. El portavoz de ERC aportó esta información tras ser consultado sobre la presencia de representantes de su formación en dicha cita pública.

En todas sus intervenciones, y según recogió la fuente periodística, Isaac Albert reiteró la postura de Esquerra Republicana en favor de medidas predecibles, de largo alcance y orientadas a aliviar tanto los efectos internacionales de los conflictos bélicos como las consecuencias económicas derivadas para los sectores sociales más afectados.