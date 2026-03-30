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El Granada vive su mejor momento de la temporada y cambia de objetivo

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Granada, 30 mar (EFE).- El Granada ha conseguido diez puntos en las cuatro últimas jornadas, lo que le permite vivir su mejor momento de la presente temporada en LaLiga Hypermotion y cambiar su objetivo, al pasar de pelear por la permanencia a soñar con las eliminatorias por el ascenso.

El equipo dirigido por José Rojo ‘Pacheta’ ganó el sábado por 4-2 al Huesca para coronar una racha de tres triunfos y un empate en las cuatro jornadas más recientes, ya que, con anterioridad, también venció a Deportivo de la Coruña (0-2) y Real Sociedad B (0-2) y empató en casa ante el Andorra (1-1).

El Granada había enlazado a lo largo de la temporada en tres ocasiones rachas de dos empates y dos victorias en cuatro jornadas, pero nunca había llegado a sumar, como ahora, diez puntos de doce posibles.

Vivir su mejor momento del curso ha permitido a los rojiblancos dejar muy encarrilada su permanencia en la categoría, con nueve puntos de ventaja sobre los puestos de descenso.

Nueve son los puntos también que separan a los granadinos de unas eliminatorias por el ascenso por las que pretenden pelear en el tramo final de la temporada.

Los de Pacheta van a visitar de forma consecutiva el jueves y el lunes próximos a Las Palmas y el Castellón, los dos equipos que marcan justo la sexta plaza y que calibrarán las opciones reales de los rojiblancos de pelear por subir. EFE

jag/agr/jpd

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