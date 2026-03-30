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El Gobierno destina 150 millones a impulsar la economía circular en el sector del plástico

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Madrid, 30 mar (EFE).- La Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha publicado la lista de subvenciones para fomentar la economía circular en el sector del plástico que incluye hasta 150 millones de euros para poner en marcha 115 nuevos proyectos.

Las iniciativas aprobadas, según el comunicado facilitado este lunes por el MITECO, buscan disminuir los impactos medioambientales en la producción y consumo de este material así como gestionar sus residuos e impulsar la I+D para el ecodiseño y la digitalización y la innovación en materia de procesos y organización.

Las empresas beneficiarias -un total de 121- recibirán ayudas de entre 100.000 euros y 8,7 millones de euros por proyecto -115 seleccionados- y "lograrán movilizar hasta 473 millones de inversión, entre fondos públicos y privados" en el marco del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de Economía Circular, incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTF).

La vicepresidenta tercera del Gobierno y responsable del MITECO, Sara Aagesen, se ha felicitado por "la gran demanda" que ha tenido la convocatoria, "más de 200 solicitudes de empresas comprometidas con la innovación, la sostenibilidad y la circularidad" y que ha obligado a elevar la dotación inicialmente prevista para estas subvenciones, que era de 97,5 millones de euros.

El sector, ha recordado la ministra, es "estratégico para nuestro país y representa una parte importante de la industria química" (más del 17 %) con un material "presente en ámbitos fundamentales como la alimentación o la salud".

Sin embargo, "sabemos que el modelo actual no es sostenible, porque gran parte de los plásticos se utilizan para productos de muy corta vida" por lo que la contaminación por este material "se ha convertido en uno de los grandes retos ambientales de nuestro tiempo".

De acuerdo con datos de la Plataforma Intergubernamental sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES),  "desde 1980 la contaminación por plástico se ha multiplicado por 10 en el océano" y constituye ya "más del 80 % de la basura marina".

Las propuestas se reparten entre 14 CCAA: Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña (donde se desarrollará el proyecto con mayor presupuesto: 41 millones de euros), Madrid, Murcia, Navarra, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia y País Vasco.

Los proyectos deberán estar finalizados a 31 de octubre de 2027 y el 41,73 % de los mismos, están liderados por pymes: un 21,73 %, pequeñas empresas y un 20 %, medianas.

La mejora productiva del proceso de unión de componentes plásticos en el ámbito de la automoción, la reducción del consumo de materia prima virgen, el incremento de la eficiencia en el uso de materiales o la adaptación de líneas de envasado para emplear plástico reciclado son algunas de las iniciativas incluidas. EFE

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