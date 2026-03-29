Vidal (Comuns) ve un cambio en Junts y cree que hay "margen" para negociar el decreto de vivienda

La portavoz de Sumar en el Congreso, Aina Vidal, aseguró que el tiempo asignado a Junts y al Partido Popular para replantear su postura sobre la prórroga de los contratos de alquiler permite abrir nuevas posibilidades de acuerdo antes de la votación parlamentaria. Según detalló Europa Press, Vidal instó tanto a inquilinos como a propietarios a comunicar cualquier intención de acogerse a la prórroga, subrayando que los arrendatarios deben actuar con celeridad en caso de que la medida no reciba el respaldo suficiente en el Congreso. La diputada sostuvo que no existen motivos para esperar controversias legales graves, aunque expresó su deseo de evitar situaciones judiciales que, según relató, ya se han producido anteriormente en los tribunales.

Durante una entrevista recogida por Europa Press, Vidal detectó un cambio en el discurso de Junts respecto al decreto de medidas extraordinarias, entre las que figura la moratoria de alquileres. La diputada valoró especialmente que esta semana se aprobara el texto que incorpora el denominado escudo social y otras disposiciones contra los efectos de la guerra en Oriente Medio. Defendió que la presión social contribuyó a que Junts matice su postura y estimó que la misma dinámica podría influir en las futuras negociaciones sobre vivienda, reforzando la posibilidad de alcanzar consensos.

Europa Press reportó que Vidal resaltó cómo Junts per Catalunya muestra una actitud menos cerrada que en etapas previas, dejando atrás la negativa a negociar y abriéndose a debatir y pactar con el resto de formaciones. En ese sentido, la portavoz insistió en la importancia de que los grupos parlamentarios respondan a las demandas tanto de la ciudadanía como del tejido empresarial e inmobiliario, y cifró en tres semanas el periodo en el que Junts y el PP pueden reconsiderar su rechazo. Añadió que, a su juicio, el rechazo actual se apoya en argumentos que consideró falsos, refiriéndose a que la moratoria perjudicaría a pequeños propietarios de dos, tres o cuatro pisos, situación que desmintió rotundamente.

Dentro del ámbito legal, la portavoz pidió confiar en la ausencia de litigiosidad relevante si se aplica la moratoria, aunque reconoció que las decisiones tribunales han ocasionado inquietudes. Solicitó a Junts y PP evitar exponer a inquilinos a complicaciones judiciales innecesarias en el contexto del decreto.

Respecto al debate en el seno del Consejo de Ministros sobre la aprobación de la prórroga automática, Vidal declaró a Europa Press que considera legítimo que ministros decidan ausentarse de la reunión si sienten que están defendiendo los intereses de sus votantes. Expresó certeza en el respaldo ciudadano hacia las medidas propuestas y criticó la idea de que un decreto calificado como escudo social pueda limitarse a medidas menores como rebajar impuestos, defendiendo que es necesario intervenir en el mercado del alquiler para que decida sobre las subidas salariales y de pensiones tengan un impacto real en la vida social.

La portavoz dirigió críticas tanto al PP como a Vox y Junts por haber rechazado en ocasiones anteriores propuestas del Gobierno ligadas a la protección social. Sobre el reciente apoyo condicional del PP a otro decreto anticrisis, Vidal negó que estas sean iniciativas originadas por los populares y recordó que, según Europa Press, si realmente considerasen positivas estas medidas, su voto habría sido favorable en la sesión parlamentaria.

De acuerdo con Europa Press, Vidal indicó que el Consejo de Ministros vivió tensiones en torno a la prórroga de los alquileres, aunque insistió en que la prioridad debe seguir siendo la protección ciudadana. Además, abordó las acusaciones del PP sobre la autoría de las medidas, rechazando cualquier apropiación por parte de la oposición y recordando las ocasiones en que estas fuerzas bloquearon el avance de las políticas gubernamentales.

Consultada sobre el futuro de la legislatura y la posibilidad de presentar o no los Presupuestos Generales del Estado, Vidal consideró que la situación en el Congreso dificulta la aprobación, si bien abogó por tramitar las cuentas públicas como ejercicio de transparencia. Señaló que la responsabilidad última del bloqueo recae en aquellas formaciones que puedan impedir la aprobación de estas políticas, y reafirmó la intención del Gobierno de agotar la legislatura, defendiendo que, pese a la complejidad, corresponde al Ejecutivo mantenerse hasta el final del mandato.

Finalmente, la portavoz afirmó ante Europa Press que la defensa de los intereses sociales y de los derechos de los ciudadanos orienta su hoja de ruta, y reiteró la apuesta de Sumar por el diálogo abierto y la búsqueda de acuerdos con todos los grupos parlamentarios. Vidal insistió en que el clima parlamentario requiere escucha activa y responsabilidad política para sacar adelante medidas consideradas beneficiosas para el conjunto de la sociedad.