Muere la filóloga y exeurodiputada del PSC Maria Badia a los 78 años

La trayectoria de Maria Badia como directora de asuntos exteriores de la Conselleria de Asuntos Exteriores, Relaciones Internacionales y Transparencia de la Generalitat bajo el gobierno de Carles Puigdemont marcó una etapa importante en la proyección internacional de Cataluña. Su labor en este cargo, que desempeñó tras integrarse en 2016, se produjo en un contexto de notable complejidad dentro de la administración autonómica, y su experiencia previa como eurodiputada aportó una perspectiva europea relevante a la política exterior de la Generalitat. Según informó Europa Press, Badia falleció este sábado a los 78 años, dejando tras de sí una extensa carrera vinculada tanto a la filología como a la actividad política y diplomática.

Originaria de Sant Quirze del Vallès (Barcelona), donde nació en 1947, Maria Badia obtuvo la licenciatura en Filología Inglesa, disciplina que marcó los primeros pasos de su carrera profesional. De acuerdo con la información difundida por Europa Press, mantuvo su afiliación al Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) hasta el año 2015, cuando solicitó la baja de militancia tras una larga etapa de involucramiento partidista.

El embajador delegado permanente de España ante la Unesco y también ex primer secretario del PSC, Miquel Iceta, expresó sus condolencias a través de la red social X y recuperado por Europa Press: “La recordamos y nos sentimos cerca de los suyos en un momento especialmente doloroso. Que la tierra le sea leve”. Iceta también rememoró su etapa como diputada del PSC en el Parlamento Europeo, donde ejerció entre 2004 y 2014 y representó a la formación en un período caracterizado por la intensificación del debate europeo en torno a la diversidad lingüística y cultural.

El actual conseller de Unión Europea y Acción Exterior, Jaume Duch, difundió en la misma red social X su valoración sobre la labor de Badia: “Contribuyó positivamente a la proyección europea de Catalunya con generosidad y eficacia”, según publicó Europa Press. Estas palabras subrayan el reconocimiento institucional a su trabajo en el ámbito internacional y la gestión de las relaciones exteriores catalanas.

La reacción desde el Parlamento Europeo también se hizo visible. El vicepresidente de la cámara y eurodiputado socialista, Javi López, describió a Badia como una “referente en la defensa de la lengua, la cultura y el proyecto europeo”, resaltó Europa Press, marcando la influencia que la exparlamentaria ejerció en la defensa activa del patrimonio lingüístico y cultural catalán y su compromiso con los procesos de integración europea.

Durante una década como eurodiputada, Maria Badia representó los intereses de Cataluña y del PSC en Bruselas y Estrasburgo, donde participó en debates y comisiones esenciales para la promoción del entendimiento multicultural. Europa Press enfatizó su papel en la internacionalización de temas catalanes, así como en la defensa de políticas favorables a la lengua y la cultura.

Tras finalizar su etapa en el Parlamento Europeo y su relación de militancia con el PSC, Badia centró su actividad en la gestión pública vinculada a la Generalitat. Su incorporación en 2016 a la dirección de asuntos exteriores de la administración catalana supuso un nuevo espacio de influencia política, esta vez dentro del gobierno autonómico de Carles Puigdemont.

A lo largo de los años, diversas voces del ámbito político destacaron el impacto de Badia en el impulso de la proyección internacional de Cataluña, su compromiso con la defensa de la lengua y la cultura, y su capacidad para encauzar el trabajo político dentro de las instituciones europeas y catalanas. Según recopiló Europa Press, esta valoración positiva se reflejó tanto en el reconocimiento oficial como en las numerosas muestras de pesar ante su fallecimiento.

Maria Badia deja un legado caracterizado por la articulación de la política pública catalana en el marco internacional, la promoción del multilingüismo y la defensa de la identidad cultural catalana ante instituciones europeas y globales, según reportó Europa Press. Su tarea en distintos niveles de la administración pública y en los órganos representativos europeos constituyó una carrera vinculada estrechamente a la vida política, social y cultural de Cataluña.