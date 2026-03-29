La Cultural Leonesa destituye al director deportivo José Manzanera

León, 29 mar (EFE).- La Cultural Leonesa ha reaccionado a la derrota por 0-4 ante el Andorra, que deja ya muy limitadas las opciones de permanencia al colista de LaLiga Hypermotion, con la destitución del director deportivo, José Manzanera.

Jose Manzanera Fuster llegó a la estructura del conjunto leonés en el verano del año 2022, tras sus anteriores etapas en clubes como Levante o Sabadell, con el que logró el ascenso a la categoría de plata, precisamente apeando a la Cultural en semifinales y a la que también condujo, en su tercera temporada, al fútbol profesional ocho campañas después del anterior ascenso.

El responsable deportivo levantino fue el foco de las críticas hoy en las gradas del estadio Reino de León pidiendo su dimisión, al achacarse a su gestión la confección de la plantilla, que elaboró en el mercado veraniego en los últimos días, e incluso fuera del plazo con jugadores sin equipo y sin acertar en el posterior periodo de refuerzos invernal en el que se echaron en falta jugadores más determinantes, después de haberse apurado también los plazos.

Es un movimiento más de la cúpula culturalista después de haber tenido ya tres entrenadores, con el inicio de Raúl Llona, artífice del ascenso después de ser campeón de su grupo y líder durante toda la temporada, al que sustituyó José Ángel Ziganda y llegar hace cinco jornadas Rubén de la Barrera, empeorándose gravemente la situación al colocarse a ocho puntos de la permanencia. EFE

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