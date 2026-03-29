Feijóo: "Sánchez sabe que cuanto más crezca Vox más límites tendrá el PP"

En la reciente entrevista concedida a 'La Vanguardia', Alberto Núñez Feijóo defendió la convocatoria de elecciones autonómicas en Extremadura, Aragón y Castilla y León, justificando que los presupuestos no pueden renovarse de forma indefinida y considerando un fraude político el hecho de que el Gobierno no haya presentado cuentas durante la legislatura. Según informó Europa Press, el presidente del Partido Popular afirmó además que ve necesaria una reforma legal para que ningún ejecutivo pueda completar su mandato sin aprobar presupuestos.

Feijóo manifestó que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, busca que el Partido Popular pierda espacio electoral a través de una colaboración indirecta con Vox. “Sánchez sabe que cuanto más crezca Vox más límites tendrá el PP”, declaró, señalando una estrategia en la cual los votantes conservadores se desplacen hacia el partido dirigido por Santiago Abascal, lo que a su juicio debilitaría la posición del PP. Esta postura fue explicada como una consecuencia de un contexto de polarización que atribuye directamente a la estrategia del Gobierno socialista, según reportó Europa Press.

Sobre los recientes resultados electorales en esas comunidades, Feijóo destacó que Vox ha incrementado su apoyo, pero no a costa del Partido Popular, sino capitalizando electores provenientes de la abstención y votantes previos del Partido Socialista. Señaló como relevante que, en Extremadura, el PP y Vox sumaron un 62% del respaldo electoral, lo que interpretó como una transformación política en una autonomía tradicionalmente ligada al socialismo, tal como indicó Europa Press.

Ante las negociaciones para la formación de gobiernos autonómicos, Feijóo sostuvo que impulsa acuerdos con Vox en estos territorios para asegurar la estabilidad política. Aseguró que la repetición de las elecciones en comunidades como Extremadura o Aragón significaría una decepción sustancial. Detalló además que, a su entender, los votantes de Vox esperan se alcance un pacto con el Partido Popular.

Interrogado sobre la relación con Pedro Sánchez, Feijóo aseguró que el jefe del Ejecutivo actual ha elevado el nivel de confrontación en la vida política española. Europa Press reportó que Feijóo lo calificó como alguien que ha generado numerosos conflictos, tanto internos como externos a su partido y gobierno, y recordó la oposición histórica que Sánchez enfrentó dentro de su formación política tras su salida y posterior regreso como secretario general. También remarcó los conflictos en la coalición de Gobierno y con los presidentes autonómicos, argumentando que no encuentra precedentes de tal grado de confrontación en la democracia reciente.

En cuanto a la conexión política de su partido con Junts, Feijóo declaró que en caso de obtener los votos necesarios, presentaría una moción de censura contra Sánchez. Según consignó Europa Press, expresó que nunca había identificado un periodo de mayor deterioro institucional o de bienestar en el marco de la política española. Añadió que el Gobierno utiliza la figura de Carles Puigdemont, ex president de la Generalitat y líder de Junts, así como la demora en una decisión del Tribunal Constitucional, como táctica para prolongar la legislatura.

Feijóo manifestó su convencimiento de que los votantes de Junts no respaldaron al partido para que Yolanda Díaz asumiera la vicepresidencia del Gobierno, defendiendo además posturas políticas que incluyen una política de vivienda diferente, reducción de impuestos, el mantenimiento de la energía nuclear y una regulación de la inmigración más estricta. Opinó que la dirección de Sánchez representa un provecho para ciertos partidos independentistas, pero un perjuicio para la sociedad catalana. “¿De verdad que con Sánchez hay algún catalán que viva mejor?”, cuestionó el líder del PP, y criticó que los políticos catalanes no estén prestando suficiente atención a los problemas de la ciudadanía tras la retirada de los Presupuestos autonómicos.

En el ámbito internacional, Feijóo opinó sobre la política exterior del Gobierno en el contexto de la situación en Oriente Medio, diferenciando entre las políticas de alineamiento con la administración de Donald Trump y una actitud de enfrentamiento hacia Estados Unidos, actual postura atribuida a Sánchez. Según difundió Europa Press, sostuvo que esta estrategia ha deteriorado la fiabilidad de España en la escena global.

Sobre las bases militares estadounidenses que se encuentran en territorio español, Feijóo afirmó que necesita información precisa sobre sus propósitos y recalcó su prioridad en la defensa de los intereses nacionales frente a cualquier cálculo electoral, según insistió ante el medio. Concluyó que privilegiaría los intereses de España incluso si ello conlleva una pérdida de apoyos electorales.