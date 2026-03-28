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Vaquero (PNV) afirma que el Gobierno de Sánchez "tendría más legitimidad" con unos Presupuestos

La portavoz de la bancada vasca en la Cámara Baja considera que sería preferible contar con cuentas aprobadas y alerta sobre la necesidad de mayor diálogo entre el Ejecutivo y los grupos para evitar desconfianzas entre socios clave

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Según expresó Maribel Vaquero, portavoz del Partido Nacionalista Vasco (PNV) en el Congreso de los Diputados, la duración de la presente legislatura depende de la voluntad del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Vaquero resaltó que, aunque el Ejecutivo puede avanzar sin la aprobación de nuevos Presupuestos, ve aconsejable que se aprueben cuentas públicas para reforzar la legitimidad gubernamental. De acuerdo con lo publicado por La Vanguardia y recogido por Europa Press, la diputada insistió en que el gobierno actual se encuentra en minoría y no cuenta con el respaldo suficiente para actuar como si tuviera mayoría parlamentaria.

La representante del PNV explicó que su grupo ha transmitido al Ejecutivo central la importancia de intensificar el diálogo con las diferentes formaciones de la Cámara Baja antes de llevar las propuestas a votación. Según indicó en la entrevista, en muchas ocasiones falta comunicación previa con los grupos, lo que acaba generando desconfianza entre socios claves para la estabilidad de la legislatura, reportó Europa Press citando La Vanguardia.

En referencia al paquete de medidas elaborado por el Gobierno para contrarrestar las repercusiones de la guerra en Oriente Medio, Vaquero señaló que en esa ocasión hubo una mayor interlocución. Especificó que esta vez, al menos vía telefónica, el Ejecutivo solicitó aportaciones a los grupos parlamentarios. De acuerdo con las declaraciones recogidas por Europa Press, la dirigente nacionalista afirmó: “La diferencia esta vez ha sido que, por lo menos, por teléfono nos ha pedido propuestas. Y el plan aprobado ha ido en la línea de lo que le hemos planteado”.

Vaquero puntualizó también que el Gobierno demostró responsabilidad al no incorporar al decreto medidas que, a juicio del PNV, habrían puesto en riesgo su aprobación definitiva. En relación al decreto de vivienda, detalló que su partido aún no ha definido el sentido de su voto. Según la europarlamentaria, continúan analizando los posibles efectos de la prórroga de dos años en los contratos de alquiler sobre el mercado, antes de tomar una decisión oficial.

Sobre los vínculos del PNV con otros grupos parlamentarios, la portavoz consideró que su formación mantiene una relación normalizada con todos los partidos salvo Vox y descartó dar su respaldo a una moción de censura presentada por el Partido Popular si incluye a Vox como socio. Al ser preguntada acerca de Junts, comentó que dicha formación ha endurecido su discurso en ciertos temas, pero matizó que no dispone de elementos para valorar si ese cambio responde al surgimiento de Aliança Catalana, ya que afirmó no conocer los pormenores de la situación política de Cataluña.

El medio La Vanguardia consignó que Vaquero hizo hincapié en su llamamiento a un mayor esfuerzo de comunicación por parte del Gobierno hacia sus socios parlamentarios. De este modo, busca minimizar las sospechas y fortalecer las alianzas necesarias para la gestión de la legislatura, en un contexto de incertidumbre por la falta de presupuestos aprobados.

Las declaraciones de Vaquero, reproducidas por Europa Press, reflejan la preocupación del partido vasco por las dinámicas parlamentarias en la actual legislatura, marcada por la fragmentación y la complejidad para tejer acuerdos entre los diferentes grupos. En este escenario, la portavoz considera que el Ejecutivo debe adoptar una actitud más abierta y dialogante para evitar tensiones y mantener la estabilidad, priorizando la búsqueda de consensos y el respeto al pluralismo de la Cámara.

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