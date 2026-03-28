Más Madrid celebra la vuelta de Oltra, una persona que "no se rinde" y que pondrá la política "al servicio de su pueblo"

La ministra de Sanidad y principal representante de Más Madrid, Mónica García, expresó mediante sus redes sociales que la presencia de Mónica Oltra representa una ausencia notoria para sus aliados y valoró su regreso como un acontecimiento significativo para el entorno político valenciano. De acuerdo con Europa Press, la exvicepresidenta de la Generalitat valenciana y exlíder de Compromís ha anticipado su propósito de reincorporarse a la política y presentarse como candidata a la Alcaldía de Valencia.

La formación Más Madrid ha manifestado abiertamente su respaldo a Oltra tras el anuncio de su retorno a la política municipal. Tal como publicó Europa Press, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, comentó en sus redes sociales que cuando se han dirigido ataques hacia Oltra ha sido porque reconoce su determinación y su orientación hacia el servicio público. Bergerot señaló: “Cuando han atacado a Mónica Oltra es porque saben que ella no se rinde, que va a poner la política al servicio de su pueblo. ¡Toda la fuerza, compañera!”

Por la misma vía, Rita Maestre, líder de la oposición en el Ayuntamiento de Madrid, destacó la importancia del regreso de Oltra para la vida municipal valenciana, señalando que se trata de “la mejor noticia de todas” en pos de que Valencia cuente con una administración acorde a las expectativas ciudadanas.

Este sábado, en coincidencia con el VII Congreso Iniciativa-Compromís realizado en Valencia, el medio Europa Press detalló que Oltra pertenece a la mencionada formación, escenario en el cual la figura de la exvicepresidenta ha recuperado visibilidad entre los militantes y cuadros políticos del partido.

Alberto Ibáñez, diputado por Compromís en el Congreso y portavoz de Iniciativa, sostuvo en una entrevista con Europa Press su convencimiento respecto a la inminente presencia de Oltra como protagonista principal en la política local. Ibáñez afirmó que la exvicepresidenta aparecerá con un cargo relevante en las próximas listas electorales, lo que, en su opinión, coincide con su posición de referente político para el partido y la coalición.

Europa Press ha consignado que la candidatura de Oltra, en caso de consolidarse, representaría un nuevo impulso dentro de Compromís y reforzaría el perfil municipalista de la coalición en Valencia. La posibilidad de que Oltra se convierta en la nueva candidata a la alcaldía plantea también expectativas sobre la dinámica de la formación y las alianzas progresistas en el municipio.

El medio informó que el retorno de figuras políticas experimentadas como Oltra suele interpretarse entre aliados y miembros de la oposición como un factor que introduce nuevos enfoques y fortalece la capacidad competitiva de los grupos que las reciben. La decisión de la exlíder de Compromís se produce después de un periodo en el que estuvo apartada de los espacios políticos más visibles, circunstancia que ahora se ve alterada con su anuncio de vuelta.

Al analizar las reacciones internas dentro de Más Madrid, Europa Press remarcó la valoración positiva sobre la trayectoria de Oltra y la consideración de que su figura puede aportar liderazgo en un contexto de transformación institucional y competencia entre formaciones de izquierda. La declaración de intenciones emitida por la exvicepresidenta se suma a los mensajes públicos de apoyo de sus compañeras y eleva el perfil de la coalición de cara al próximo ciclo electoral.

Las muestras de respaldo desde diferentes ámbitos políticos transmiten, según concluyó Europa Press, la percepción de que la decisión de Oltra de reincorporarse a la escena activa genera expectativas entre la militancia y sitúa nuevamente el foco sobre el papel que la exvicepresidenta puede desempeñar en la política valenciana y en la estrategia municipalista de la coalición Compromís.