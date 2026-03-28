Espana agencias

Más Madrid celebra la vuelta de Oltra, una persona que "no se rinde" y que pondrá la política "al servicio de su pueblo"

El regreso de la antigua vicepresidenta valenciana y referente de Compromís fue recibido con entusiasmo por aliados políticos, quienes subrayan su fortaleza personal y auguran un nuevo impulso en la escena municipal valenciana según destacan diferentes voces de Más Madrid

Guardar
Imagen P2IJQJEKB5AKRN6XDITTOGPSXU

La ministra de Sanidad y principal representante de Más Madrid, Mónica García, expresó mediante sus redes sociales que la presencia de Mónica Oltra representa una ausencia notoria para sus aliados y valoró su regreso como un acontecimiento significativo para el entorno político valenciano. De acuerdo con Europa Press, la exvicepresidenta de la Generalitat valenciana y exlíder de Compromís ha anticipado su propósito de reincorporarse a la política y presentarse como candidata a la Alcaldía de Valencia.

La formación Más Madrid ha manifestado abiertamente su respaldo a Oltra tras el anuncio de su retorno a la política municipal. Tal como publicó Europa Press, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, comentó en sus redes sociales que cuando se han dirigido ataques hacia Oltra ha sido porque reconoce su determinación y su orientación hacia el servicio público. Bergerot señaló: “Cuando han atacado a Mónica Oltra es porque saben que ella no se rinde, que va a poner la política al servicio de su pueblo. ¡Toda la fuerza, compañera!”

Por la misma vía, Rita Maestre, líder de la oposición en el Ayuntamiento de Madrid, destacó la importancia del regreso de Oltra para la vida municipal valenciana, señalando que se trata de “la mejor noticia de todas” en pos de que Valencia cuente con una administración acorde a las expectativas ciudadanas.

Este sábado, en coincidencia con el VII Congreso Iniciativa-Compromís realizado en Valencia, el medio Europa Press detalló que Oltra pertenece a la mencionada formación, escenario en el cual la figura de la exvicepresidenta ha recuperado visibilidad entre los militantes y cuadros políticos del partido.

Alberto Ibáñez, diputado por Compromís en el Congreso y portavoz de Iniciativa, sostuvo en una entrevista con Europa Press su convencimiento respecto a la inminente presencia de Oltra como protagonista principal en la política local. Ibáñez afirmó que la exvicepresidenta aparecerá con un cargo relevante en las próximas listas electorales, lo que, en su opinión, coincide con su posición de referente político para el partido y la coalición.

Europa Press ha consignado que la candidatura de Oltra, en caso de consolidarse, representaría un nuevo impulso dentro de Compromís y reforzaría el perfil municipalista de la coalición en Valencia. La posibilidad de que Oltra se convierta en la nueva candidata a la alcaldía plantea también expectativas sobre la dinámica de la formación y las alianzas progresistas en el municipio.

El medio informó que el retorno de figuras políticas experimentadas como Oltra suele interpretarse entre aliados y miembros de la oposición como un factor que introduce nuevos enfoques y fortalece la capacidad competitiva de los grupos que las reciben. La decisión de la exlíder de Compromís se produce después de un periodo en el que estuvo apartada de los espacios políticos más visibles, circunstancia que ahora se ve alterada con su anuncio de vuelta.

Al analizar las reacciones internas dentro de Más Madrid, Europa Press remarcó la valoración positiva sobre la trayectoria de Oltra y la consideración de que su figura puede aportar liderazgo en un contexto de transformación institucional y competencia entre formaciones de izquierda. La declaración de intenciones emitida por la exvicepresidenta se suma a los mensajes públicos de apoyo de sus compañeras y eleva el perfil de la coalición de cara al próximo ciclo electoral.

Las muestras de respaldo desde diferentes ámbitos políticos transmiten, según concluyó Europa Press, la percepción de que la decisión de Oltra de reincorporarse a la escena activa genera expectativas entre la militancia y sitúa nuevamente el foco sobre el papel que la exvicepresidenta puede desempeñar en la política valenciana y en la estrategia municipalista de la coalición Compromís.

Temas Relacionados

Mónica OltraMás MadridCompromísManuela BergerotValenciaMadridPolítica españolaAlcaldíaRita MaestreMónica GarcíaEUROPAPRESS

Últimas Noticias

La huella y los versos de Miguel Hernández reviven en Jaén

Infobae

Tellado llama a ganar a Sánchez para recuperar España y poner fin a su "negro legado"

Infobae

Aviso rojo por viento, mañana, en el Pirineo de Girona y prepirineo de Barcelona

Infobae

Tellado (PP) ve una "trampa" considerar a Cuerpo como un "mansito": "Aceptas ser el número dos de la corrupción"

Tellado (PP) ve una "trampa" considerar a Cuerpo como un "mansito": "Aceptas ser el número dos de la corrupción"

C.Madrid avisa de que Sánchez está dispuesto a "vender lo que sea" tras petición de País Vasco de trasladar el Guernica

C.Madrid avisa de que Sánchez está dispuesto a "vender lo que sea" tras petición de País Vasco de trasladar el Guernica
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El satélite español ‘IOD-1’ despega desde Nueva Zelanda como parte de la misión Celeste de la Agencia Espacial Europea

El satélite español ‘IOD-1’ despega desde Nueva Zelanda como parte de la misión Celeste de la Agencia Espacial Europea

Mónica Oltra reaparece en el cónclave de Compromís, donde se prevé que anuncie su candidatura al Ayuntamiento de València

Se entregan los sospechosos del homicidio de una mujer en Almería después de que la Guardia Civil pidiese ayuda para encontrarlos

Duro golpe al crimen organizado escocés: una operación de Europol coordinada entre seis países culmina con trece detenidos y la incautación de bienes valorados en 600.000 euros

250 agentes, un ex guardia civil detenido y 15.000 kilos de hachís: el histórico golpe policial al narcotráfico procedente de Marruecos

ECONOMÍA

Por qué la guerra en Oriente Medio afecta a España y Europa pese a no depender de sus exportaciones de gas y petróleo

Por qué la guerra en Oriente Medio afecta a España y Europa pese a no depender de sus exportaciones de gas y petróleo

Declaración de la Renta conjunta 2026: cómo se hace, requisitos y en qué casos se recomienda

Cambio de hora 2026 en España: adelantar el reloj puede suponer un ahorro de energía

Más de un millón de hogares tienen 30 días para renovar sus contratos de alquiler antes de que el Congreso tumbe las medidas anticrisis de Sumar

Hacienda aprieta en la Renta 2025: amplía las obligaciones y el control a autónomos, ‘influencers’ y millonarios

DEPORTES

Así te hemos contado la victoria de España en el partido amistoso ante Serbia

Así te hemos contado la victoria de España en el partido amistoso ante Serbia

Barcelona llenará el RCDE Stadium para ver a España... y el debut de Joan García

El día que Carolina Marín ganó el oro olímpico en los Juegos de Río 2016: venció en la final a la india Sindhu y escribió su nombre en la historia del bádminton mundial

A qué hora y dónde ver las semifinales de las repescas para el Mundial 2026: la agenda con los partidos

Carolina Marín se despide del bádminton y el entrenador de su infancia recuerda sus primeros años: “Me llamaron y me dijeron, ‘Paco, esta niña es increíble’”