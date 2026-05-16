Controlado el incendio declarado en un sendero en Santa Cruz de La Palma

Santa Cruz de Tenerife, 16 may (EFE).- El incendio que ha sido declarado en la tarde de este sábado al inicio del sendero de Los Molinos de Bellido, en Santa Cruz de La Palma, ya está controlado, según ha informado a EFE el Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias.

En el lugar han trabajado los bomberos, Policía Local y Nacional, han detallado las mismas fuentes.

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Asimismo, ha sido activado el helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) y una ambulancia de forma preventiva para participar en el operativo contra el incendio, que fue detectado a las 16:34 horas.

Este sendero discurre por el Barranco del Agua donde hay reductos de bosques.

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Los senderos son caminos y arterias históricas que transcurren por la accidentada orografía de las Islas Canarias, en ocasiones entre zonas históricas y bosques protegidos. EFE