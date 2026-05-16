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Declarado un incendio en un sendero de Santa Cruz de La Palma

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Santa Cruz de Tenerife, 16 may (EFE).- Un incendio ha sido declarado en la tarde de este sábado al inicio del sendero de Los Molinos de Bellido, en Santa Cruz de La Palma, según ha informado a EFE el Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias.

En el lugar trabajan los bomberos, Policía Local y Nacional, han detallado las mismas fuentes.

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Asimismo, ha sido activado el helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) para participar en el operativo contra el incendio, que fue detectado a las 16:34 horas y sigue activo.

Este sendero discurre por el Barranco del Agua donde hay reductos de bosques.

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Los senderos son caminos y arterias históricas que transcurren por la accidentada orografía de las Islas Canarias, en ocasiones entre zonas históricas y bosques protegidos. EFE

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EFE

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