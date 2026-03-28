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El PPCV critica la vuelta de Oltra a la política: "Nunca sería candidata en el PP al estar a las puertas de un juicio"

Carlos Gil, secretario general del PP valenciano, manifestó que la designación de la exvicepresidenta autonómica para encabezar una candidatura en Valencia sería inviable en su formación, resaltando la inminencia de un proceso judicial que involucra acusaciones de encubrimiento

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Carlos Gil, secretario general del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), enfatizó que en su formación nunca sería posible presentar como candidata a una persona que afronta un juicio inminente. Esta afirmación hace referencia a la situación de la exvicepresidenta de la Generalitat valenciana y exlíder de Compromís, Mónica Oltra, quien figura como acusada junto a varios miembros de su anterior equipo por encubrimiento de abusos a una menor. Según consignó el medio original, Oltra ha expresado públicamente su intención de regresar a la política como candidata de la coalición a la Alcaldía de Valencia.

De acuerdo con lo publicado, Oltra confirmó su disposición para liderar la candidatura con las palabras: "Sí, acepto el reto. Podéis contar conmigo". El anuncio surge luego de que el pasado 5 de marzo, el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia acordó la apertura de juicio oral tanto para Oltra como para otros integrantes de su equipo cuando estaba al frente de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. Esta decisión se tomó tras la indicación de la Audiencia de Valencia y a pesar de la postura contraria de la Fiscalía, detalló la misma fuente.

El dirigente del PPCV subrayó que en su partido "nunca se valoran decisiones judiciales, ni tampoco de otras fuerzas políticas", aunque precisó que lo que tienen claro es que alguien en esa situación procesal no tendría espacio en las listas populares. Gil recordó que los cargos a los que se enfrenta Oltra se relacionan con el supuesto encubrimiento de su entonces esposo, acusado de abusos sexuales a una menor que se encontraba bajo su responsabilidad directa en el ejercicio de sus funciones como vicepresidenta y consellera.

Además, el secretario general del PP valenciano destacó que este caso representa, según sus palabras recogidas por el medio, el reflejo de la falta de ejemplaridad del anterior gobierno autonómico conocido como Botànic. Para Gil, la decisión de Oltra de postularse y la aceptación de esta situación dentro de su formación política contribuyen a normalizar contextos que, a su juicio, deberían ser incompatibles con la asunción de funciones públicas.

El medio especificó que la causa judicial se mantiene activa y que tanto Oltra como otros funcionarios de su gabinete están señalados formalmente por el juzgado. El posicionamiento del partido liderado por Gil insiste en que dentro del Partido Popular no cabe la posibilidad de que una persona procesada en estas circunstancias llegue a representar ninguna candidatura electoral, una postura que contrasta abiertamente con la decisión de Compromís de presentar a Oltra.

La situación judicial de la exvicepresidenta emerge del caso en el que se investiga si, durante su etapa en el Consell, Oltra y su entorno actuaron para ocultar abusos sexuales a una menor. El criterio de la Fiscalía fue contrario a la apertura de juicio oral, según informó la fuente original, pero prosperó la instrucción a partir de la resolución de la Audiencia provincial, lo que ha conducido el proceso a la fase de enjuiciamiento.

Gil consideró, de acuerdo a lo reproducido por la prensa, que tales circunstancias demuestran una diferencia de criterios en la selección de candidaturas entre su partido y otras formaciones. Lamentó, además, que, a su entender, hechos de este tipo se vean aceptados o integrados en las dinámicas políticas, subrayando la incompatibilidad que percibe entre los procedimientos judiciales en curso y la participación activa en política o la asunción de cargos públicos.

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