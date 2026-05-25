Hereu, sobre el fin de legislatura, sostiene que al Gobierno le toca "gobernar con ímpetu"

Olite (Navarra), 25 may (EFE).- El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha dicho, al ser preguntado por las declaraciones de Aitor Esteban (PNV) sobre el fin de la legislatura, que lo que le toca al Ejecutivo es "gobernar" y hacerlo con "ímpetu, con fuerza".

De esta forma se ha pronunciado en declaraciones a los medios de comunicación en la localidad navarra de Olite, donde ha acudido a la reapertura del Parador Nacional, que ha puesto como ejemplo de proyectos en los que trabaja el Gobierno.

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"Estamos hoy aquí, inaugurando un equipamiento turístico, que creo que es el mejor ejemplo del proyecto que estamos desarrollando, que es progreso económico, ampliación de los derechos y, por tanto, poner el crecimiento económico al servicio de la ampliación de los derechos sociales y una apuesta inquebrantable por la convivencia en España. Este es el proyecto estratégico en el que vamos trabajando y a lo que nos dedicamos", ha aseverado.

Preguntado por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, ha insistido en "el principio de respeto al proceso judicial, a la justicia y también el respeto a la presunción de inocencia".

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Al respecto ha agregado que confía en que "en su momento se podrán esclarecer todos los hechos y por tanto habrá ocasión, pero de momento respeto a la justicia y respeto a la presunción de inocencia".

En la misma línea se ha pronunciado cuando ha sido cuestionado sobre el hecho de que se le mantenga la militancia en el PSOE.

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El ministro ha estado acompañado por la presidenta de Navarra y secretaria general del PSN-PSOE, María Chivite, quien igualmente ha pedido "respeto al procedimiento judicial, que se siga investigando y que se pongan pruebas encima de la mesa desde la presunción de la inocencia".EFE

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