El PP pide que Cuerpo y Arcadi España comparezcan en el Senado para explicar si habrá PGE y financiación autonómica

En el Palacio de la Zarzuela, Carlos Cuerpo y Arcadi España juraron sus cargos como vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, y ministro de Hacienda, respectivamente. Este acto se produce tras la designación de ambos dirigentes por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de la salida de María Jesús Montero del Ministerio de Hacienda. En ese contexto, el Partido Popular (PP) ha solicitado que ambos comparezcan en el Senado para esclarecer si el Ejecutivo propondrá unos nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) y si habrá cambios en el sistema de financiación autonómica.

Según reportó el medio, Alicia García, portavoz del Grupo Popular en el Senado, informó este viernes que la solicitud busca que los nuevos responsables de Economía y Hacienda expongan sus planes ante la Cámara Alta. García comunicó en rueda de prensa en el Senado que su grupo reclama respuestas claras sobre si el Gobierno planea presentar un proyecto de PGE y si resolverá la actualización de la financiación autonómica, asuntos que permanecen sin resolver durante la presente legislatura.

El nombramiento de Carlos Cuerpo y Arcadi España ha generado inquietud dentro del propio Ejecutivo y entre las filas políticas. El medio detalló que García señaló que la crisis de Gobierno resulta también "inquietante" para la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, por la relación de Arcadi España con la Comunidad Valenciana. Además, la portavoz subrayó que el PP quiere saber si los nuevos ministros centrarán sus esfuerzos en la aprobación de los presupuestos generales y en la reforma de la financiación autonómica, o si, en cambio, optarán por priorizar temas como el "cupo" o la "deuda", dos cuestiones pendientes que atribuyó a la gestión de la exministra Montero.

Durante la comparecencia en el Senado, García criticó que el presidente Sánchez haya realizado cambios que calificó como únicamente estéticos en su gabinete: “Ha hecho cambios estéticos, pero él sigue, él sigue al pie del cañón como presidente del Gobierno y con los mismos problemas de siempre", dijo la portavoz, citada por el medio. Añadió que el Gobierno actual se halla "sin Presupuestos Generales del Estado, dividido, con una gran debilidad parlamentaria y sin más proyecto que resistir". García también afirmó que el Ejecutivo se encuentra "acorralado por la corrupción", subrayando que "el problema del Gobierno es el Gobierno, pero sobre todo es Sánchez".

El PP cuestiona además la capacidad del nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, para presentar unos presupuestos que aún no se han registrado durante toda la legislatura. García afirmó, según consignó el medio, que de no lograrse presentar unas nuevas cuentas públicas, se estaría demostrando la “incapacidad de María Jesús Montero”, quien hasta ahora ocupada esa cartera. El partido plantea dudas sobre si España logrará acordar un nuevo sistema de financiación autonómica, tema sensible que afecta a diferentes comunidades.

Las designaciones de Cuerpo y España, según sostiene García, suponen un "gran disgusto" para algunos integrantes del gabinete de Sánchez, en especial para Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, debido a sus aspiraciones dentro del Gobierno. García también señaló a Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, a la que, según su interpretación, no habrían agradado estos cambios.

La portavoz popular remarcó que la solicitud de comparecencia ante el Senado se ha dirigido a las comisiones correspondientes, reclamando que ambos ministros aclaren "si efectivamente van a aprobar los Presupuestos y la financiación autonómica o van a priorizar el cupo o la deuda". García resaltó que estos son asuntos que “siguen pendientes desde la etapa de María Jesús Montero”, según publicó el medio.

La reorganización en el Ejecutivo ocurre en un momento de incertidumbre política. El PP ha subrayado en sus declaraciones que el Gobierno aparece dividido y debilitado desde el punto de vista parlamentario, lo que plantea interrogantes sobre la capacidad del gabinete para sacar adelante nuevos presupuestos y negociar la financiación autonómica con los distintos territorios. La salida de Montero y la posterior toma de posesión de Cuerpo y España representan una nueva etapa en la que los principales partidos de la oposición exigirán explicaciones y soluciones a los temas fundamentales del debate fiscal y territorial en España.

La decisión de solicitar la comparecencia de los titulares de Economía y Hacienda en sede parlamentaria pretende otorgar mayor transparencia al proceso de elaboración de los presupuestos y definir los compromisos del Ejecutivo respecto a la financiación de las comunidades autónomas, asuntos centrales en el debate político y económico nacional. Según publicó el medio, el PP busca que estos responsables expliquen también si se mantendrán las prioridades del anterior mandato o si se introducirán nuevas estrategias para abordar el reparto de fondos estatales entre los territorios.

La petición registrada por el PP ante el Senado incluye la solicitud de comparecencia de los ministros Cuerpo y España en las comisiones correspondientes de la Cámara baja. De acuerdo con las declaraciones recogidas, la formación opositora intentará obtener información precisa sobre los planes del Ejecutivo y la disposición de los nuevos responsables para afrontar los retos presupuestarios y de financiación autonómica en el corto plazo.

La situación política se mantiene expectante, ya que la respuesta del Gobierno frente a estos retos será determinante para la estabilidad institucional y para la gestión económica en los meses que siguen.