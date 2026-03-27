El BOE publica el cese de Montero como vicepresidenta y ministra de Hacienda y los nombramientos de Cuerpo y España

El Boletín Oficial del Estado (BOE) también incluyó una disposición general relativa a la Vicepresidencia Primera del Gobierno, especificando que le corresponde ejercer las funciones que le encomiende el presidente del Gobierno y presidir la Comisión Delegada del Ejecutivo determinada en el correspondiente real decreto. Según detalló el medio oficial, el BOE formalizó este viernes el cese de María Jesús Montero como vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, e incluyó los nombramientos de Carlos Cuerpo y Arcadi España para asumir nuevas responsabilidades en el Gobierno.

Tal como publicó el BOE, María Jesús Montero deja su puesto en el Ejecutivo tras ocho años, periodo durante el cual desempeñó distintos cargos en el Consejo de Ministros. En el documento oficial, el presidente Pedro Sánchez agradeció explícitamente los “servicios prestados” por Montero a lo largo de su trayectoria ministerial. Ahora, la exvicepresidenta se prepara para liderar la candidatura del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en las elecciones autonómicas andaluzas, que están previstas para el 17 de mayo.

El BOE comunicó igualmente el nombramiento de Carlos Cuerpo como vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, de acuerdo con los artículos 62 y 100 de la Constitución, a propuesta del presidente del Gobierno. Arcadi España, por su parte, fue designado como nuevo titular de Hacienda. Esta decisión gubernamental implica un relevo en dos de las carteras clave para la gestión económica y fiscal del país.

Según consignó el BOE, el procedimiento de traspaso prevé que Carlos Cuerpo y Arcadi España presten juramento o promesa de sus nuevos cargos ante el Rey Felipe VI a las 09:30 horas, en el Palacio de la Zarzuela. Esta ceremonia, obligatoria para la toma de posesión de ministros en España, marca el inicio oficial de sus funciones al frente de Economía y Hacienda, respectivamente.

Tras la ceremonia en la Zarzuela, Cuerpo y España participarán en el habitual acto de traspaso de carteras ministeriales a las 12:30 horas. En este evento, María Jesús Montero tendrá un papel protagonista al entregar formalmente la cartera de Hacienda a Arcadi España en la sede de dicho Ministerio, culminando el proceso de relevo en el área de gestión financiera del Estado.

El BOE también incluyó la disposición relativa a las funciones de la Vicepresidencia Primera, entre las que destaca la presidencia de la Comisión Delegada del Gobierno determinada en el real decreto correspondiente. Estas funciones quedarán ahora bajo la responsabilidad de Carlos Cuerpo, quien combinará la vicepresidencia con el liderazgo en Economía, Comercio y Empresa.

De acuerdo con la información publicada por el BOE y recogida por distintos medios, estos cambios en la conformación del Ejecutivo se enmarcan en la reconfiguración del Gobierno para afrontar nuevos retos institucionales y políticos. Los nombramientos fueron firmados oficialmente por el presidente Pedro Sánchez, siguiendo el procedimiento regulado en la Constitución Española.

El anuncio del cese y de los nuevos nombramientos se ha integrado en la agenda política de la jornada, dado el peso de las áreas económicas y fiscales en el desarrollo de la acción de Gobierno. La salida de María Jesús Montero y la entrada de Carlos Cuerpo y Arcadi España suponen una transición en la dirección de los ministerios de Economía y Hacienda, con implicaciones para la planificación de la política económica a corto y medio plazo.

El acto de traspaso de carteras, pautado para este viernes, responde a la normativa interna del Ejecutivo para garantizar la continuidad administrativa y la transferencia ordenada de competencias. Los nuevos ministros tendrán la responsabilidad de implementar la estrategia económica y financiera diseñada por el Gobierno en un periodo marcado por la proximidad de las elecciones andaluzas, proceso en el que Montero mantendrá un papel relevante como candidata del PSOE.

Según informó el BOE, la Vicepresidencia Primera, a cargo de Carlos Cuerpo, asumirá todas aquellas funciones que el presidente del Gobierno le delegue, siguiendo lo estipulado en los marcos legales, normativos y orgánicos vigentes en el Estado español.