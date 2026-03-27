Agotadas en minutos las entradas gratuitas para el acto de Rufián, Montero y Domènech en Barcelona

Las entradas gratuitas para el acto sobre el futuro de la izquierda del 9 de abril en Barcelona del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián; la eurodiputada y exministra de Podemos, Irene Montero, y el exdirigente de Comuns Xavi Domènech se han agotado a los pocos minutos de estar disponibles.

En un mensaje en 'X' este viernes, Rufián ha publicado el link para coger entradas gratuitas para el acto 'Què s'ha de fer?', que se celebrará en el Auditorio del Campus Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), que se han agotado pocos minutos después.

Este acto se celebra después del que ya protagonizó el pasado 18 de febrero en Madrid el propio Rufián junto con el dirigente de Más Madrid, Emilio Delgado, donde hablaron del futuro de la izquierda alternativa.