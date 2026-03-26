Rufián reitera su disposición a hacer campaña en Andalucía, pero recalca que sería incoherente ir a tres actos distintos

El portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, ha reiterado su disposición de participar en Andalucía en actos por la unidad de la izquierda, pero ha subrayado que sería "incoherente" que tuviera que asistir a tres mítines distintos, dado que todo apunta a que esa unidad no parece que vaya a producirse para las elecciones del 17 de mayo.

Rufián protagonizó en Madrid un acto por la unidad de la izquierda junto con el portavoz adjunto de Más Madrid, Emilio Delgado; otro en Euskadi con Oskar Matute, de Bildu, y tiene programado otro coloquio en Barcelona con la eurodiputada Irene Montero, cabeza de lista de Podemos para las próximas generales.

Preguntado en los pasillos del Congreso si también participará en actos en Andalucía, el diputado independentista ha reiterado que irá allá donde le inviten, máxime cuando sus orígenes familiares son andaluces, "a mucha honra". De hecho, hace dos años ya participó en un acto político "maravilloso" en Marinaleda.

Eso sí, al ser preguntado si iría a tres actos distintos, uno por cada candidatura de izquierdas en las elecciones andaluzas (IU-Sumar, Podemos y Adelante Andalucía), Rufián se ha negado porque "sería incoherente".