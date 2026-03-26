La JEC revoca su doctrina y suspende el uso del DNI digital para ejercer el voto, a instancia del PP

El debate en torno a la identificación digital de los votantes alcanzó un nuevo punto tras repetir el Partido Popular (PP) sus objeciones acerca de la fiabilidad de los procedimientos digitales y recalcar la necesidad de salvaguardas que aseguren la autenticidad de los electores. Según publicó Europa Press, la Junta Electoral Central (JEC) resolvió suspender la validez de la identificación mediante la versión digital del Documento Nacional de Identidad (DNI) en las próximas elecciones andaluzas del 17 de mayo, extendiendo esta limitación hasta que se adopten mecanismos considerados lo suficientemente seguros para la verificación de identidad.

La decisión implica dejar sin efecto resoluciones previas, dictadas desde septiembre del año anterior, con las que se había autorizado a los ciudadanos a identificarse ante las mesas electorales utilizando la app oficial del Ministerio del Interior, que incluye las versiones digitales del DNI y del carné de conducir. Tal como detalló Europa Press, estas aplicaciones habían sido consideradas equivalentes al documento físico, ya que contenían la fotografía y los datos personales del votante, facilitando así su identificación en los comicios tanto presenciales como por correo.

El enfoque restrictivo de la JEC encuentra su origen en las reiteradas demandas del PP, que desde comicios regionales anteriores, como los de Aragón y Castilla y León, venía argumentando que la única exhibición de la imagen digital con la fotografía resultaba insuficiente y exponía el procedimiento a posibles vulnerabilidades. Según consignó el medio, el partido abogó porque el sistema se robusteciera exigiendo, además de mostrar el DNI digital, que los electores abrieran la aplicación oficial en su dispositivo móvil, generaran un código QR único y lo presentaran para verificación en la mesa electoral.

En ocasiones anteriores, la Junta Electoral de Aragón y posteriormente la propia JEC habían desestimado esta exigencia, argumentando que el requerimiento de mostrar nombre, apellidos, número de DNI y fotografía se ajustaba estrictamente a la legalidad vigente y respondía a todos los elementos exigidos por el reglamento electoral. Según publicó Europa Press, ningún incidente relevante se había reportado durante el tiempo de uso del DNI digital en procesos electorales previos, motivo por el cual se consideró innecesario incorporar nuevas demandas que ni siquiera se aplican al DNI físico ni al carné de conducir. Para el órgano electoral, la imposición de generar un QR y verificarlo en cada colegio implicaría más requisitos que en otros métodos tradicionales, además de obstáculos logísticos para garantizar la disponibilidad de dispositivos lectores en todos los puntos de votación, especialmente dadas las limitaciones de cobertura tecnológica en ciertas regiones del país.

Pese a esos argumentos y al informe técnico remitido por el Ministerio del Interior, el PP insistió nuevamente ante la proximidad de las elecciones andaluzas, sosteniendo que solamente la implementación de controles digitales adicionales disiparía cualquier duda sobre la seguridad del sistema electoral frente a la ciudadanía. Europa Press reportó que en esta ocasión la JEC reconsideró su postura, y tras analizar argumentos presentados por la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía y la Dirección General de Política Interior, concluyó que, para conservar la confianza pública en el proceso, debía actuar de manera preventiva.

El órgano electoral acordó así dejar en suspenso la autorización para usar las aplicaciones móviles “MiDGT” y “MiDNI” como forma de acreditar la identidad durante la emisión del voto, ya sea en persona o a distancia, hasta que se implementen medidas de control capaces de acreditar de manera fehaciente la identidad de los electores por medios electrónicos y garantizar la seguridad de todo el sistema. Según la resolución citada por Europa Press, la prioridad queda fijada en mantener inalterable la credibilidad de los procesos electorales y despejar cualquier incertidumbre o desconfianza en torno a la autenticidad de la identificación digital de los votantes.

Este vuelco en la doctrina sobre la digitalización de la acreditación electoral marca un retroceso respecto a la apertura tecnológica ensayada desde el otoño pasado y obliga a los ciudadanos a emplear, de momento, únicamente documentos físicos como el DNI o el carné de conducir para acreditar su identidad ante las mesas electorales. Según las fuentes citadas por Europa Press, la decisión se mantendrá vigente hasta el diseño y la implantación de nuevas herramientas que permitan controlar la autenticidad de las aplicaciones y, al mismo tiempo, verificar la identidad a través de canales digitales con garantías equivalentes a las que ofrecen los métodos tradicionales.

Europa Press especificó que la preocupación central de los promotores de esta suspensión reside en la necesidad de recalcar la integridad y transparencia en cada fase del proceso electoral. En este contexto, la JEC argumentó que cualquier avance en los procesos de digitalización debe supeditarse a la certeza técnica de que todos los pasos contemplan mecanismos de control robustos y universalmente disponibles en los centros de votación.

La determinación de la autoridad electoral central impacta tanto las elecciones andaluzas como cualquier convocatoria interina en el futuro próximo, hasta tanto se despejen todas las dudas en torno a la seguridad electrónica aplicada a la identificación de votantes. Durante los siguientes procesos, todas las aplicaciones móviles previamente permitidas quedarán deshabilitadas para tareas de acreditación, a la espera de nuevas especificaciones técnicas o de la eventual dotación de dispositivos lectores y el desarrollo de protocolos de escaneo y verificación remota en los colegios electorales, si así lo permiten los avances tecnológicos y las futuras resoluciones de la JEC.

De acuerdo con Europa Press, la discusión sobre la adaptación del sistema electoral español a las posibilidades de la identificación digital se mantiene abierta, especialmente por la tensión existente entre la adopción de tecnologías innovadoras, por un lado, y el aseguramiento de los niveles máximos de confianza, por otro. Este escenario podría evolucionar en función de los informes técnicos que presenten tanto las instancias gubernamentales como los órganos electores y los propios partidos políticos, que han sido protagonistas del debate en los últimos meses.