Feijóo pide una "profunda reflexión" ante el caso de Noelia: "Las instituciones que debían proteger le fallaron"

Alberto Núñez Feijóo difundió su opinión sobre el caso de Noelia, la joven de 25 años con paraplejia que recibió la eutanasia en un hospital de Sant Pere de Ribes, en Barcelona, y subrayó que el sistema público le falló a lo largo de su vida. Según informó Europa Press, el líder del Partido Popular reclamó una reflexión profunda sobre lo sucedido y trasladó que las instituciones que debían proteger a Noelia no cumplieron con su papel.

El medio Europa Press detalló que Feijóo se pronunció por primera vez sobre este hecho a través de un mensaje publicado en la red social X. Explicó que no había hablado del caso hasta ese momento porque, en su opinión, la cuestión merecía más consideración: “No lo he hecho hasta ahora porque creo que el asunto merece más que la ligereza de estas horas y la brevedad con la que mañana nos fijaremos en otra cosa”, expresó el dirigente, según publicó Europa Press.

La joven Noelia, originaria de Barcelona y diagnosticada con paraplejia, recibió este jueves la eutanasia tras un proceso prolongado que incluyó la revisión de su caso por cinco instancias judiciales. La resolución de las autoridades judiciales llegó después de casi dos años y estuvo motivada por la oposición insistente de su padre, quien actuó representado por la agrupación Abogados Cristianos, consignó Europa Press.

Feijóo enfatizó en su mensaje que el sistema público cuenta con herramientas para proporcionar cuidados y esperanza, pero, según sus palabras, “no funcionaron”. De acuerdo con Europa Press, el dirigente popular manifestó: “Me niego a pensar que el sistema público no tenía herramientas para darle los cuidados y la esperanza que necesitaba. Los hay, pero no funcionaron”. Además, subrayó que la sociedad no debería medir su progreso por el número de muertes que permite, sino por la cantidad de vidas que es capaz de cuidar hasta el final.

El deceso de Noelia se produjo en la tarde del jueves, tal como informó Europa Press, y corresponde a un proceso que se extendió durante dos años desde que ella misma solicitó el procedimiento de eutanasia. La intervención de cinco instancias judiciales fue necesaria debido a la oposición legal de su padre, quien recurrió a diferentes recursos con el respaldo de Abogados Cristianos, informa Europa Press.

El dirigente del Partido Popular también se refirió a una responsabilidad colectiva, indicando, según reportó Europa Press, que la sociedad y las autoridades le deben a Noelia algo más que palabras y un simple perdón. Planteó la necesidad de revisar el funcionamiento del sistema de protección y atención a personas con discapacidad, especialmente desde la infancia y durante toda su vida. Las declaraciones de Feijóo incluyen la frase: “Le debemos perdón y algo más que palabras”, reflejando la gravedad que, en su opinión, tiene el hecho de que las instituciones fallasen en el acompañamiento y protección de Noelia, tal y como recoge Europa Press.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, Feijóo concluyó su mensaje con un reconocimiento a la joven: “Descansa en paz, Noelia”. Noelia permaneció a la espera de la autorización judicial durante un periodo prolongado, mientras recibía acompañamiento institucional y soportaba las distintas fases del procedimiento legal antes de que finalmente se le concediera el derecho a acceder a la eutanasia.

El caso ha reavivado el debate sobre la capacidad del sistema sanitario y social para ofrecer respuestas integrales a las necesidades de personas con enfermedades incapacitantes o discapacidades graves desde la infancia. Europa Press indicó que, para Feijóo, estos hechos exigen no solo reflexión, sino cambios efectivos en la atención y los recursos disponibles para evitar que situaciones similares se repitan. Las palabras del dirigente popular refuerzan la exigencia de una revisión en el sistema público y en las políticas de protección.

El relato aportado por Europa Press sobre la reacción de Feijóo sitúa el caso de Noelia como un punto crítico para considerar la responsabilidad y el alcance de las instituciones sanitarias, judiciales y de protección social en España, frente a los casos de personas vulnerables que recurren a la solicitud de la eutanasia tras largos periodos de acompañamiento hospitalario, trámites y recursos legales.