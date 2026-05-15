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El exseleccionador de Bolivia 'Platiní' Sánchez llega al banquillo del Blooming

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La Paz, 15 may (EFE).- El exseleccionador de Bolivia Erwin 'Platiní' Sánchez fue presentado este viernes como el nuevo técnico de Blooming en reemplazo de Raúl Gutiérrez, quien permaneció en el cargo apenas diez días.

"El Club Blooming anuncia a todos sus socios e hinchas en general a nuestro nuevo Director Técnico, Erwin 'Platiní' Sánchez", informó el equipo, uno de los representantes del país en la Copa Sudamericana.

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Sánchez, que en su época de jugador fue habitual en las convocatorias de la selección que disputó en 1994 el Mundial de Estados Unidos, ya dirigió a la Academia de Santa Cruz en dos ocasiones, en 2015 y en el periodo 2018-2019.

El técnico reemplaza en el banquillo a Raúl Gutiérrez, quien había asumido la conducción del Blooming el pasado 5 de mayo, tras la renuncia del también exseleccionador boliviano Mauricio Soria.

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Con tan solo un punto logrado en cuatro jornadas de la fase de grupos, el plantel es actualmente el colista del grupo H de la Copa Sudamericana, en el que está emparejado con el River Plate argentino, el Carabobo venezolano y el Bragantino brasileño.

La semana pasada, el Blooming sufrió una paliza en casa por 0-6 ante el Bragantino y el miércoles cayó por 3-1 ante el Independiente Petrolero en Sucre, en el torneo principal de la División Profesional boliviana, en el que la Academia cruceña ocupa el séptimo lugar entre los 16 clubes que disputan el campeonato.

'Platiní' Sánchez debutará al frente del equipo este sábado ante el GV San José en el torneo local y la siguiente prueba será el próximo jueves, cuando el Blooming reciba al Carabobo en Santa Cruz, en la quinta y penúltima jornada de la fase de grupos de la Sudamericana. EFE

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