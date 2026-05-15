Hoy será noticia. Sábado, 16 de mayo

FRANCIA CRUCERO

El crucero afectado por un brote de gastroenteritis llega este sábado a A Coruña

PUBLICIDAD

A Coruña (EFE).- El crucero ‘Ambition’, afectado por un brote de gastroenteritis, causada por un norovirus, atracará este sábado en el puerto de A Coruña con treinta casos activos a bordo.Estaba previsto que hiciese escala en Ferrol, pero fue cancelada, y finalmente atracará este sábado en A Coruña a las 10:30 horas. Después continuará hacia Gijón y Bilbao.

El 'Ambition', procedente de las islas Shetland (Reino Unido), recaló en Belfast, Liverpool y Brest antes de hacerlo en Burdeos, cuando se ratificó la muerte de un varón británico de unos 90 años de edad por gastroenteritis, un hecho que coincidió con la aparición de casos de vómitos y diarrea entre unas cincuenta personas en el barco. El brote de norovirus obligó a confinar a las 1.750 personas que viajan en el crucero, que ya ha salido de la localidad francesa de Burdeos.

PUBLICIDAD

ELECCIONES ANDALUCÍA

Jornada de reflexión en la campaña electoral de Andalucía

PUBLICIDAD

Sevilla (EFE).- Después de recorrer miles de kilómetros y realizar decenas de actos durante la campaña electoral en los últimos 15 días, los candidatos de los cinco principales partidos que optan a la Presidencia de la Junta de Andalucía dedican este sábado de reflexión a descansar y compartir tiempo con los suyos.

Un total de 6.812.861 personas están llamadas a las urnas este domingo en las decimoterceras elecciones autonómicas de Andalucía, lo que supone un incremento del 2,58 % con respecto al censo de los últimos comicios celebrados en junio de 2022.

PUBLICIDAD

EUROVISIÓN 2026

Un festival de Eurovisión sin España desde 1961

PUBLICIDAD

Madrid (EFE).- Por primera vez desde su debut en el festival en 1961, España no tendrá representación este sábado en la final de Eurovisión en protesta por la participación de una delegación israelí pese al genocidio cometido por su gobierno en Gaza y el "incumplimiento sistemático" de las normas con televotos sospechosos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este viernes que España no participe en el festival en protesta por la presencia de Israel, decisión adoptada el pasado mes de septiembre por el Consejo de Administración de RTVE de retirarse de la edición de Eurovisión de este año en protesta por los ataques israelíes a Gaza.

PUBLICIDAD

EL TIEMPO

Ascenso generalizado de las temperaturas máximas este sábado en la península y Baleares

PUBLICIDAD

Madrid (EFE).- La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este sábado un ascenso generalizado de las temperaturas máximas en la península y en Baleares, salvo en Alborán, Ibiza y los litorales del sureste peninsular, donde descenderán.

Se espera una tendencia a la estabilidad en la península y Baleares a medida que el anticiclón y una dorsal ganen terreno desde el oeste. No obstante, en el norte peninsular, bajo un flujo del noroeste, aún predominarán los cielos nubosos o cubiertos, con precipitaciones débiles en Galicia, el área cantábrica y los Pirineos occidentales. En el resto del territorio, los cielos estarán en general despejados.

PUBLICIDAD

EFE

fp