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Illa defiende en EEUU aplicar "medidas agresivas" para regular la vivienda en Cataluña

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Los Ángeles (EE.UU.), 15 may (EFE).- El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, defendió este viernes la aplicación de "medidas agresivas" para regular el mercado de la vivienda y limitar los pisos turísticos frente al impacto de los nómadas digitales en Cataluña.

"Estamos desarrollando políticas de vivienda muy agresivas solo para impulsar la oferta, el suministro de casas, y también estamos tomando algunas decisiones para regular el mercado de la vivienda", explicó el presidente en una entrevista con CNN que ofreció a su llegada a Los Ángeles.

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Illa aterrizó este viernes en Los Ángeles tras visitar San Francisco como parte de una amplia gira de cinco días para conmemorar el 40 aniversario de las relaciones entre Cataluña y el estado de California, la cuarta economía del mundo.

Durante su intervención, el líder del Ejecutivo catalán sacó pecho de la situación económica de la región, destacando que el PIB de Cataluña registró un incremento del 2,9 % en el primer trimestre de 2026 frente al mismo periodo de 2025.

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Para ello, "estamos invirtiendo en nuestra infraestructura, específicamente en la red eléctrica, para mantener el impacto en las necesidades de nuestra economía en Europa", sostuvo.

También ensalzó el potencial de Barcelona como un "como una ciudad de tamaño mediano, bien conectada, con buen clima y con un buen estilo de vida", además del peso estratégico del Barcelona Supercomputing Center para el impulso tecnológico.

Y resaltó el sistema académico y el universitario, "público y que cuenta con mucho talento", como uno de los "elementos distintivos para competir" en el mercado europeo e internacional.

Illa aterrizó el pasado martes en San Francisco para un viaje de cinco días (hasta el 16 de mayo) a California que tiene como objetivo reforzar vínculos con el "estado dorado" en el ámbito político e institucional y con empresas del sector de las nuevas tecnologías y la industria audiovisual.

En un contexto internacional marcado por las políticas del presidente estadounidense, Donald Trump, el Govern ve en el viaje una gran oportunidad para estrechar relaciones con California, feudo demócrata. EFE

(foto)(vídeo)

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EFE

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