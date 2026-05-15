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3-2. El Priego golpea primero y encarrila la final de la Europe Cup

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Córdoba, 15 may (EFE).- El Real Club Priego Fundación Kutxabank se impuso este viernes por 3-2 al checo El Niño Praha en la ida de la final de la Europe Cup, disputada en el Pabellón Rafa López, y viajará a Praga la próxima semana con una mínima pero valiosa ventaja en la pugna por el primer título continental de su historia.

El conjunto cordobés afrontó el inicio del duelo con la derrota del austriaco Robert Gardos ante Yevhen Pryshchepa, un resultado que puso por delante a los checos en una eliminatoria marcada desde el primer punto por la tensión propia de una final continental.

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El sueco Hampus Soderlund restableció la igualdad al imponerse a David Reitspies en el segundo enfrentamiento, y el veterano Carlos Machado culminó la remontada al doblegar a Tomás Konecny para colocar el 2-1 a favor de los prieguenses.

El El Niño Praha reaccionó en el cuarto duelo, en el que Reitspies se tomó la revancha al derrotar a Gardos y devolver la igualdad a la eliminatoria, dejando el desenlace pendiente del quinto y definitivo encuentro.

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El punto decisivo cayó del lado local de la mano de Soderlund, que selló el 3-2 final y desató la celebración de una afición que llenó el Pabellón Rafa López en una jornada histórica por el club cordobés.

El Priego defenderá esta mínima ventaja el próximo 22 de mayo a las 18.00 horas en Praga, escenario en el que se decidirá el campeón de una Europe Cup que supondría el broche a una temporada en la que el conjunto cordobés ya se ha proclamado campeón de la Superdivisión Masculina por undécima vez en su historia. EFE

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