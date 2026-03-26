El TC admite a trámite el recurso del PP contra la cesión de funcionarios municipales a Cataluña

En mayo, durante las negociaciones políticas entre el PSOE y Junts, ambas formaciones establecieron un acuerdo que permitiría a Cataluña asumir la gestión de los secretarios, interventores y tesoreros municipales. Este compromiso se concretaría mediante una disposición incluida en un real decreto ley. El tema central del acuerdo se refería al régimen aplicable al personal funcionario de administración local con habilitación de carácter nacional en Cataluña. Tras la formalización de esta medida, más de cincuenta diputados del Partido Popular (PP) interpusieron un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, que, según reportó el propio TC a través de una nota de prensa difundida este jueves, ha decidido ahora admitirlo a trámite para su análisis en el Pleno.

De acuerdo con la información comunicada por el Tribunal Constitucional y publicada por diversos medios, la impugnación del PP sostiene que la medida podría contravenir la Carta Magna. Entre los argumentos principales presentados por los parlamentarios de la oposición figura la “posible vulneración” de varios preceptos constitucionales. Entre las cuestiones destacadas, el PP señala la ausencia del “presupuesto habilitante de la extraordinaria y urgente necesidad”, condición indispensable para la adopción de medidas por la vía del real decreto ley y cuya inexistencia consideran lesiva para la constitucionalidad del procedimiento.

El PP también alega que la transferencia de las competencias sobre la gestión de estos funcionarios locales hacia la administración catalana podría afectar al esquema constitucional de distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. Según lo descrito en el recurso citado por el Tribunal Constitucional, los diputados opositores argumentan que la medida supone una alteración de los mecanismos de cesión o transferencia competencial establecidos y, a su entender, infringe el principio de “proscripción de la arbitrariedad de los poderes públicos”.

A estos planteamientos se suma la preocupación por el respeto al principio de igualdad en el acceso a los cargos públicos. El PP considera que la disposición impugnada podría vulnerar este derecho fundamental, recogido en la Constitución, por el trato particular que representaría para los funcionarios municipales de Cataluña en comparación con el resto del territorio nacional. Según informó el Tribunal Constitucional, estos puntos forman parte central del debate jurídico que analizará el Pleno del órgano.

Tal como publicó el Tribunal Constitucional, la decisión de admitir a trámite el recurso no implica pronunciamiento sobre el fondo del asunto, sino que inicia un proceso de deliberación en el que se estudiarán los argumentos presentados. El recurso se dirige expresamente contra la disposición incluida por el Gobierno en el real decreto ley producto de su pacto parlamentario con Junts, en especial porque otorga a la Generalitat la administración directa de funcionarios locales que, hasta ahora, dependían del ámbito estatal.

Según detalló el medio a partir de la nota oficial del TC, serán evaluados por el pleno tanto los requisitos legales para la utilización del real decreto ley como los posibles impactos que el traspaso de competencias podría acarrear sobre el equilibrio institucional del modelo autonómico. Por tanto, el análisis se centrará en asuntos relacionados con la configuración constitucional de la administración local y en la protección de los derechos de acceso a la función pública de manera equitativa.

El proceso abierto por el Tribunal Constitucional se suma al debate político que suscitó el acuerdo entre PSOE y Junts, tras anunciarse la disposición incluida en la normativa que afecta al personal funcionario de administración local en Cataluña. La admisión a trámite del recurso supone que el Tribunal Constitucional deberá pronunciarse sobre el alcance legal y constitucional de la medida. De acuerdo con la información disponible y reportada por el tribunal y los medios, el estudio del recurso se llevará a cabo en los próximos meses en el marco de las competencias de la corte de garantías.