Rufián acusa a Feijóo de "hacer el ridículo" por no "plantar cara" ante el "asesino Netanyahu" y "pedófilo Trump"

Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso de los Diputados, insistió en que oponerse al bombardeo de escuelas no constituye una cuestión ideológica, sino que es una postura relacionada con principios humanitarios. De acuerdo con el medio de comunicación que publica estas declaraciones, durante el debate parlamentario sobre la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Rufián dirigió duras acusaciones al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, por su posición respecto a la crisis en Oriente Próximo y su aproximación a la estrategia política de Vox.

Según informó el medio, Rufián manifestó ante el pleno que Feijóo hace “el ridículo” por no oponerse frontalmente al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a quien calificó como “asesino”, ni al ex presidente estadounidense, Donald Trump, a quien tildó de “pedófilo”. Al mismo tiempo, censuró al líder popular por “caer en la trampa de copiar a Vox” al criticar la diplomacia de La Moncloa frente al conflicto en la región.

Durante su intervención, consignó el medio, Rufián también reconoció a Feijóo haber realizado uno de los discursos parlamentarios que más le han sorprendido, aunque agregó que, a su parecer, Feijóo “lo ha estropeado” al alinearse con la ultraderecha. De acuerdo con la información publicada, Rufián recalcó que la imitación a Vox por parte del PP supone, en sus propias palabras, “la verdadera victoria de la ultraderecha”.

Respecto a la postura internacional, el portavoz republicano mencionó a líderes europeos como Emmanuel Macron, presidente de Francia; Giorgia Meloni, presidenta del Gobierno de Italia; y Friedrich Merz, primer ministro alemán, afirmando que comparten el posicionamiento del Ejecutivo español sobre el conflicto de Oriente Próximo. Según reportó la fuente, Rufián enfatizó que esta convergencia política “no convierte a nadie en sanchista” y subrayó que “estar en contra de que se bombardeen escuelas no te hace de izquierdas o de derechas, te hace humano”.

En su análisis de la relación entre patriotismo y alineamiento internacional, Rufián señaló, tal como publicó el medio citado, que “estar con quien amenaza tu país te hace un lacayo, no un patriota”, dirigiéndose tanto a la derecha como a la ultraderecha y al grupo Junts. De acuerdo con la crónica periodística, acusó a estas formaciones políticas de carecer de un proyecto propio y de buscar únicamente oponerse al Gobierno central, declarando que “su único proyecto es hacer y decir lo contrario de lo que hace y dice el Gobierno”.

En la continuación de su intervención, Rufián advirtió al PP que el mayor triunfo para la ultraderecha es que otros partidos adopten sus postulados, no que accedan al poder. Citó expresiones como “lo de ser patriota les viene grande” y acusó a los populares de “vender a su gente” ante las presiones de figuras extranjeras influyentes, según rectificó el medio. Remató su postura señalando: “tanto dinero y tanto esfuerzo invertido en ser los grandes patriotas, y al final un asesino y un pedófilo les ponen en evidencia”.

Sobre la influencia estadounidense en política internacional, Rufián expuso que la narrativa heroica que tradicionalmente se atribuye a Estados Unidos en el cine se desvanece ante la realidad, según palabras reproducidas por el medio: “En las películas, Estados Unidos salva al mundo, pero en realidad estamos viendo que el mundo necesita ser salvado de Estados Unidos”. Añadió que tanto Netanyahu como Trump persiguen intereses económicos en la región; atribuyó al primero la intención de “invadir y apropiarse de todo lo que pueda en Oriente Medio” y al segundo el deseo de dominar recursos como el petróleo, buscando “competir y frenar a China”. Según detalló, no habría motivaciones de libertad, democracia o valores occidentales, sino de “petróleo, dinero y poder”.

Al dirigirse a Pedro Sánchez, consigna la fuente, Rufián reconoció al presidente “visión estratégica” y “un poco de potra estratégica”, pero exigió que el “no a la guerra” se manifieste en iniciativas tangibles, más allá de lemas o declaraciones públicas. Planteó preguntas al presidente del Gobierno sobre si esta vez se frenará el comercio de armas tanto con Israel como con Estados Unidos, si España continuará ejerciendo una política aliada con ambos países, si habrá represión ante protestas contra la guerra y si se defenderán los intereses de países como Cuba.

El portavoz de ERC instó al Ejecutivo a combinar la bajada de impuestos con medidas de intervención en el mercado, advirtiendo, según informó el medio, que limitarse a reducir impuestos sin modificar la estructura del mercado solo beneficia a los dueños de las grandes distribuidoras.

Estas intervenciones reflejaron las recientes tensiones en el Congreso respecto a la política exterior del Gobierno y a las alianzas internacionales, así como las estrategias de los partidos en torno al conflicto en Oriente Próximo y las repercusiones sobre la política nacional.