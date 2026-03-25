Hospitalizada una mujer de 72 años tras ser atacada por una jauría de perros en Galicia

Vigo, 25 mar (EFE).- Una mujer de 72 años permanece este miércoles en observación médica en el hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo tras ser atacada el martes en la localidad pontevedresa de Tomiño por una jauría de perros.

Sobre las siete y media de la tarde, el 112 Galicia recibió una llamada de alerta de un ciudadano en la que detalló que el ataque había tenido lugar en la carretera provincial 552, junto a un restaurante en la parroquia de Estás.

El 112 movilizó a la Guardia Civil, a la Policía Local y al 061, que trasladó a la mujer en un estado semiinconsciente.

El vecino que llamó al 112 intervino a tiempo para apartar a la mujer de los perros, en torno a una decena, la mayoría de los cuales han sido atrapados posteriormente por el servicio de lacería del Ayuntamiento.

Los perros carecen de identificación y las fuerzas del orden tratan de averiguar quién es su dueño. EFE

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